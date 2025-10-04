Recherche
Betclic Élite

Limoges et Nanterre confirment, Strasbourg se relance

Betclic ELITE - Limoges CSP, Nanterre 92 et la SIG Strasbourg ont signé les principales performances de la 2e journée de Betclic Élite. Le CSP s’est imposé de justesse face à Dijon (80-76), Nanterre a déroulé contre Gravelines (101-79), tandis que Strasbourg a ouvert son compteur face au Portel (80-75).
Marcus Keene et la SIG Strasbourg ont signé leur première victoire de la saison

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

En Betclic Élite, Limoges et Nanterre poursuivent leur bon début de saison. Le CSP a remporté un deuxième succès consécutif après un final à suspense contre Dijon, tandis que les Franciliens ont offert un véritable récital offensif face à Gravelines. De son côté, Strasbourg, battue à Cholet la semaine passée, s’est reprise devant son public du Rhenus.

Limoges enchaîne au courage face à Dijon

Après Bourg-en-Bresse (96-84), le Limoges CSP a confirmé sa belle dynamique en s’imposant 80-76 contre la JDA Dijon. Devant une salle Beaublanc bouillante, les hommes de Dario Gjergja ont pourtant tremblé dans le money time.

Largement en tête après dix minutes (21-13), le CSP s’est fait rejoindre, puis dépasser à quatre minutes du terme (64-67). Mais Leon Stergar a pris ses responsabilités, inscrivant 8 points consécutifs pour remettre son équipe sur les rails. Malgré les deux banderilles de Charles Kahudi en fin de rencontre, Limoges a tenu bon grâce à Armaan Franklin et Hugo Invernizzi sur la ligne des lancers.

Avec deux victoires en deux journées, Limoges s’installe dans le haut du tableau avant son déplacement à Nanterre vendredi prochain.

– Journée 2

 

 

Nanterre déroule, Sène et Dossou-Yovo en feu

Nanterre 92 confirme également son excellent départ. Après le succès décroché à Chalon (86-78), les hommes de Julien Mahé ont largement dominé Gravelines-Dunkerque (101-79) pour leur première à domicile.

Portés par un duo Benjamin Sène (22 points, 9 passes) – Mathis Dossou-Yovo (25 points, 8 rebonds) irrésistible, les Nanterriens ont pris le large dès la reprise. Dominateurs au rebond (46 à 25), ils n’ont laissé aucune chance à un BCM diminué par plusieurs absences.

Cette deuxième victoire confirme les ambitions du club francilien, qui reçoit Limoges vendredi prochain pour un choc entre invaincus.

– Journée 2

 

 

Strasbourg se rassure au Rhenus Sport

Battue à Cholet lors de la première journée, la SIG Strasbourg a parfaitement réagi à domicile face au Portel (80-75). Dans une salle pleine, les Alsaciens ont construit leur succès sur la puissance intérieure de Nelly Joseph (21 points, 13 rebonds) et la vista de Marcus Keene (15 points, 8 passes).

Le duo a été décisif dans un dernier quart-temps de feu (26-19), bien aidé par un Gabe Brown inspiré (18 points). Avec ce premier succès, la SIG se relance avant un déplacement compliqué à Monaco lors de la 3e journée.

– Journée 2

 

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

papillon
Pour le BCM, rien de vraiment significatif, l'équipe est décimée par les blessures mais je ne me fais pas trop de soucis pour eux, dès que l'effectif sera au complet, les choses devraient rentrer dans l'ordre... Pas surpris par Limoges qui est entre de bonnes mains avec Dario Gjergja....
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
Dossou Yovo a encore fait un mauvais match :) Senglin reste dangereux, Sene galope. Gravelines a explosé à partir de la 25e minute. Fofana reste vraiment un joueur de club important. Discret mais très utile. Maxhuni est une vraie peste. Mais s'il pouvait aussi être plus collectif, il serait vraiment un top joueur. Denis est intéressant et combatif. Sur ce match (du moins j'espère uniquement), Joplin a été transparent. Sinon, on parle des 4 fautes sifflées pour Gravelines à la MT, dont les 2 dernières dans la dernière minute pour casser le temps ? Et les gars des Flandres défendaient costaud quand même. il y a un arbitre qui voulait se faire Prkacin, ce n'est pas possible autrement.
Répondre
(0) J'aime
