Limoges et Nanterre confirment, Strasbourg se relance

En Betclic Élite, Limoges et Nanterre poursuivent leur bon début de saison. Le CSP a remporté un deuxième succès consécutif après un final à suspense contre Dijon, tandis que les Franciliens ont offert un véritable récital offensif face à Gravelines. De son côté, Strasbourg, battue à Cholet la semaine passée, s’est reprise devant son public du Rhenus.

Limoges enchaîne au courage face à Dijon

Après Bourg-en-Bresse (96-84), le Limoges CSP a confirmé sa belle dynamique en s’imposant 80-76 contre la JDA Dijon. Devant une salle Beaublanc bouillante, les hommes de Dario Gjergja ont pourtant tremblé dans le money time.

𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙍𝙀 😍 Le Limoges CSP remporte son 2ème match à domicile de la saison face à une équipe de Dijon solide, mais pas assez pour Beaublanc 🌋 Prochain match mardi en Coupe de France face à Saint-Chamond 💚 pic.twitter.com/06hUv31xkD — Limoges CSP (@limogescsp) October 4, 2025

Largement en tête après dix minutes (21-13), le CSP s’est fait rejoindre, puis dépasser à quatre minutes du terme (64-67). Mais Leon Stergar a pris ses responsabilités, inscrivant 8 points consécutifs pour remettre son équipe sur les rails. Malgré les deux banderilles de Charles Kahudi en fin de rencontre, Limoges a tenu bon grâce à Armaan Franklin et Hugo Invernizzi sur la ligne des lancers.

Avec deux victoires en deux journées, Limoges s’installe dans le haut du tableau avant son déplacement à Nanterre vendredi prochain.

Nanterre déroule, Sène et Dossou-Yovo en feu

Nanterre 92 confirme également son excellent départ. Après le succès décroché à Chalon (86-78), les hommes de Julien Mahé ont largement dominé Gravelines-Dunkerque (101-79) pour leur première à domicile.

Victoire pour nos Nanterriens face au @BCMBasket ! Deuxième succès en deux rencontres de @Betclic_ELITE, la saison débute bien ! 🚀 Rendez-vous vendredi prochain, toujours à Nanterre, pour la réception du @limogescsp . pic.twitter.com/WO76lrCoL5 — Nanterre 92 (@Nanterre92) October 4, 2025

Portés par un duo Benjamin Sène (22 points, 9 passes) – Mathis Dossou-Yovo (25 points, 8 rebonds) irrésistible, les Nanterriens ont pris le large dès la reprise. Dominateurs au rebond (46 à 25), ils n’ont laissé aucune chance à un BCM diminué par plusieurs absences.

Cette deuxième victoire confirme les ambitions du club francilien, qui reçoit Limoges vendredi prochain pour un choc entre invaincus.

Strasbourg se rassure au Rhenus Sport

Battue à Cholet lors de la première journée, la SIG Strasbourg a parfaitement réagi à domicile face au Portel (80-75). Dans une salle pleine, les Alsaciens ont construit leur succès sur la puissance intérieure de Nelly Joseph (21 points, 13 rebonds) et la vista de Marcus Keene (15 points, 8 passes).

𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 La win à la maison !! Après un dernier quart-temps de feu dans nos SIGmen s’imposent face à Le Portel ! #BetclicELITE #SIGESSM #gosig pic.twitter.com/yZDYCU6zzw — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 4, 2025

Le duo a été décisif dans un dernier quart-temps de feu (26-19), bien aidé par un Gabe Brown inspiré (18 points). Avec ce premier succès, la SIG se relance avant un déplacement compliqué à Monaco lors de la 3e journée.