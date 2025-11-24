Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »

Promu entraîneur de Saint-Quentin pour la réception de Cholet Basket, Pedro Nuno Monteiro a dédié la victoire picarde à son prédécesseur sur le banc axonais, son compatriote et ami Philippe Da Silva.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »

L’intérimaire Pedro Nuno Monteiro a dédié la victoire à Philippe Da Silva

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Propulsé entraîneur de Saint-Quentin mercredi dernier, suite au pas de côté effectué par son ami Philippe Da Silva (qui fut son coéquipier en sélection portugaise et en club à Madère), Pedro Nuno Monteiro a parfaitement rempli sa mission samedi dernier. Il a ramené des sourires au SQBB grâce à une victoire salvatrice contre Cholet (77-68). Qui ne s’est pas conclue sans un hommage à son compatriote.

« J’ai pensé à Philippe toute la semaine », a-t-il clamé en conférence de presse, dans des propos rapportés par L’Aisne Nouvelle. « Et je pense encore à lui maintenant. Il fait partie du processus, et c’est aussi sa victoire. J’ai voulu gagner pour lui, mais aussi pour le président. »

Décrit comme un joueur proche de ses joueurs, capable de les sublimer dans l’attitude, par Travante Williams, le techicien portugais n’a rien révolutionné tactiquement à Saint-Quentin. Il a simplement exigé de son équipe d’être plus physique que Cholet et placé ses leaders face à ses responsabilités. Ce qui a suffi pour provoquer l’électrochoc tant espéré en Picardie…

« Je ne sais pas si je vais rester »

« Ça a été trois jours difficiles pour tout le monde. Je n’ai rien changé. On ne transforme pas une équipe en trois jours. Je serais idiot à dire que j’ai changé les choses. Ce soir, très peu de gens pensaient que nous pouvions gagner… très peu. À part nous. »

Et maintenant, ce visage bien plus séduisant proposé par le SQBB place le président Laurent Prache devant un vrai dilemme : faut-il durablement promouvoir l’assistant Monteiro, en lui donnant vraiment sa chance, ou faut-il aller chercher l’un des coachs français réputés du marché (Bartecheky, Vila, Choulet, Girard) ? Au micro de L’Aisne Nouvelle, l’intérimaire de Saint-Quentin a botté en touche.

« Premièrement, je ne sais pas si je vais rester ici. Deuxièmement, que ce soit moi ou un autre, si on ne garde pas la même mentalité, on n’arrivera à rien. Rester ici ? Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi du président et de nombreux autres facteurs. Ce samedi, on a vu la réponse : si le groupe, quel que soit le staff, n’accepte pas de tout donner ensemble, on ne sera pas au rendez-vous. Tout simplement. »

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dreamgaiden
Hallucinant. Le jeu n'a pas changé et c'est tout à fait normal Pedro n'allait pas tout revolutionner en 4 jours...on se porte vite vers l'avant avec un jeu de transition rapide on joue les 1/1 et isolations . Par contre une intensité de malade en défense et au rebond offensif. Là ce n'est pas une question de non compréhension de systèmes ou de non adhésion à un plan de jeu alors pourquoi cela n'a t'il pas été le cas avant ? Cassure avec le coach ? Manque de motivation ? Ou alors c'est le fait que là les joueurs soient mis complètement devant leurs responsabilités ? J'ai ma petite idée mais je vous laisse juge.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
On a quand même beaucoup plus et mieux jouer à l'intérieur. Contre Nanterre et Nancy notre jeu s'est résumé à des shoots extérieur. La cassure était visible sur les deux matchs que je viens de citer.
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
Oui c'est vrai j'ai oublié de préciser mais on a limité les tirs à 3 points.
(0) J'aime
sebq76
Triste pour Philippe Da Silva... Donc il ne pourrait pas revenir avec succès? Bon courage à lui
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
Pareil j'étais hyper hypé quand il a signé non seulement pour ses qualités humaines et son esprit club mais aussi surtout alors qu'on avait Julien Mahé sur le banc la saison dernière Nanterre est venu nous donner une leçon de basket à St Quentin. Bon dieu ça jouait vite ça sortait de partout un basket feu d'artifice. Il est arrivé avec le même projet de jeu chez nous. Des pivots mobiles sachant jouer au large pour créer des espaces jouer sur des possessions courtes mais nombreuses en favorisant le catch and shoot les isolations et les 1/1 le tout porté par un jeu de transition rapide. Je me suis dit purée après 5 ans de basket defensif je vais prendre mon pied. Malheureusement la mayonnaise n'a pas pris....
Répondre
(0) J'aime
jj61
Classe !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l'ADA Blois
À l’étranger
00h00Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne
Liga Endesa
00h00Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual
Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise
Ettore Messina démissionne de son poste de l'Olimpia Milan
EuroLeague
00h00Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan
Théo Maledon a été élu MVP du mois de novembre en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme
La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009
France
00h00Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée
Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines
Betclic ELITE
00h00Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0