Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »

Propulsé entraîneur de Saint-Quentin mercredi dernier, suite au pas de côté effectué par son ami Philippe Da Silva (qui fut son coéquipier en sélection portugaise et en club à Madère), Pedro Nuno Monteiro a parfaitement rempli sa mission samedi dernier. Il a ramené des sourires au SQBB grâce à une victoire salvatrice contre Cholet (77-68). Qui ne s’est pas conclue sans un hommage à son compatriote.

« J’ai pensé à Philippe toute la semaine », a-t-il clamé en conférence de presse, dans des propos rapportés par L’Aisne Nouvelle. « Et je pense encore à lui maintenant. Il fait partie du processus, et c’est aussi sa victoire. J’ai voulu gagner pour lui, mais aussi pour le président. »

Décrit comme un joueur proche de ses joueurs, capable de les sublimer dans l’attitude, par Travante Williams, le techicien portugais n’a rien révolutionné tactiquement à Saint-Quentin. Il a simplement exigé de son équipe d’être plus physique que Cholet et placé ses leaders face à ses responsabilités. Ce qui a suffi pour provoquer l’électrochoc tant espéré en Picardie…

« Je ne sais pas si je vais rester »

« Ça a été trois jours difficiles pour tout le monde. Je n’ai rien changé. On ne transforme pas une équipe en trois jours. Je serais idiot à dire que j’ai changé les choses. Ce soir, très peu de gens pensaient que nous pouvions gagner… très peu. À part nous. »

Et maintenant, ce visage bien plus séduisant proposé par le SQBB place le président Laurent Prache devant un vrai dilemme : faut-il durablement promouvoir l’assistant Monteiro, en lui donnant vraiment sa chance, ou faut-il aller chercher l’un des coachs français réputés du marché (Bartecheky, Vila, Choulet, Girard) ? Au micro de L’Aisne Nouvelle, l’intérimaire de Saint-Quentin a botté en touche.

« Premièrement, je ne sais pas si je vais rester ici. Deuxièmement, que ce soit moi ou un autre, si on ne garde pas la même mentalité, on n’arrivera à rien. Rester ici ? Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi du président et de nombreux autres facteurs. Ce samedi, on a vu la réponse : si le groupe, quel que soit le staff, n’accepte pas de tout donner ensemble, on ne sera pas au rendez-vous. Tout simplement. »