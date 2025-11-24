Recherche
Liga Endesa

Timothé Luwawu-Cabarrot brille encore lors du match historique du Baskonia

Liga Endesa - Baskonia a signé une première mi-temps record contre Bilbao, et Timothé Luwawu-Cabarrot en a été l’un des grands artisans. Avec 24 points, l’international français a guidé les siens dans un derby transformé en démonstration offensive.
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 24 points dans le derby basque

Crédit photo : acb Photo / Miguel Escribano

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) continue d’enchaîner les performances solides en Liga Endesa. Sur le parquet de la Buesa Arena, lors d’un derby déjà entré dans l’histoire de la compétition, l’ailier français a été l’un des moteurs d’une soirée totalement folle pour un Baskonia auteur de la première mi-temps la plus prolifique depuis 1996 en championnat.

Baskonia frappe un grand coup dès la pause

71 points à la mi-temps. Le chiffre est vertigineux, et il restera dans les annales du club vitorien comme la meilleure première moitié de match de son histoire. En inscrivant 71 unités avant le retour aux vestiaires, les joueurs de Pablo Galbiati ont signé la quatrième marque la plus haute de l’ère ACB sur une première mi-temps, égalant celle du FC Barcelona en 1995-1996. Seuls trois performances du Barça et du Real Madrid, toutes réalisées dans les années 80, font mieux.

Ce record interne efface également celui de la saison 2006-2007, lorsque Baskonia avait atteint 69 points avant la pause. Avec 38 points inscrits dans le deuxième quart-temps, le club n’est même passé qu’à trois longueurs de sa meilleure marque historique sur un quart-temps, établie à 41 en 2007-08 face à Gérone.

Luwawu-Cabarrot guide l’attaque basque

Les 110 points inscrits au final (110-91) ont été portés par une adresse extérieure impressionnante, notamment par Timothé Luwawu-Cabarrot. L’international français a terminé à 24 points, dont six tirs primés, dans une rencontre où le Baskonia a imposé un tempo infernal dès l’entame (12-4), poussant Bilbao à courir derrière le score toute la soirée. Deux jours après sa belle sortie face au Bayern Munich en EuroLeague, l’Azuréen confirme.

Hami Diallo a lui aussi connu un passage chaud avec huit points de rang, tandis que l’adresse continue derrière l’arc a permis aux locaux de rapidement creuser l’écart. Bilbao, emmené par Darrun Hilliard et Margiris Normantas, a tenté de rester dans le match, mais Luwawu-Cabarrot a remis une couche depuis l’extérieur pour fermer le premier quart (33-23).

Les deux techniques consécutives infligées aux Baskonistes n’ont pas freiné leur envolée, et l’écart a explosé avant la pause (71-46). En seconde période, Bilbao a mieux défendu et limité Baskonia à 14 points dans le troisième quart, mais l’écart restait trop lourd pour espérer un retour.

Un succès qui confirme la dynamique des Vitorians

Avec cette quatrième victoire, Baskonia dépasse Bilbao au classement et s’offre un match référence avant d’attaquer la suite de la saison. Au-delà du record, l’équipe semble monter en puissance, emmenée par un Luwawu-Cabarrot de plus en plus constant et à l’aise dans le système de Pablo Galbiati. Une donnée intéressante alors que Baskonia cherche à se positionner parmi les solides candidats au haut de tableau en Liga Endesa.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

