NM1

Coup dur pour Orchies : Joe Burton arrêté pour une durée indéterminée

NM1 - Le BC Orchies devra faire sans son pivot américain Joseph Burton pour une durée indéterminée. Touché au pied gauche, le MVP de la saison dernière voit sa blessure s’aggraver et sera absent plusieurs semaines a annoncé Orchies ce vendredi sur ses réseaux sociaux.
00h00
Résumé
Écouter
Joe Burton – Orchies @Antoine Bodelet

Crédit photo : Antoine Bodelet

Mauvaise nouvelle pour le Basket Club d’Orchies et son pivot emblématique Joe Burton (2,01 m, 34 ans). Le club nordiste a annoncé ce vendredi que son joueur, gêné depuis plusieurs semaines par une inflammation tendineuse au pied gauche, est désormais arrêté pour une durée indéterminée.

L’Américain, véritable pilier du BCO et MVP de la saison passée, devra observer un long repos avant d’espérer retrouver les parquets de Nationale 1.

Un coup dur pour le BCO avant le cœur de saison

Le communiqué du club explique que le staff médical, en accord avec le joueur, le staff technique et le président, avait d’abord choisi de le ménager pendant la préparation afin de le remettre d’aplomb pour la reprise du championnat. Malheureusement, alors qu’il entamait sa phase de réathlétisation, la blessure s’est aggravée, repoussant considérablement son retour à la compétition. « Big Joe sera absent des parquets de nombreuses semaines », précise le BCO, qui indique également que des examens complémentaires seront menés auprès de spécialistes afin de déterminer la meilleure stratégie de soin. L’ensemble du club a tenu à apporter son soutien à son joueur : « L’institution se tient aux côtés du joueur dans cette période difficile », conclut le communiqué.

Le BCO privé de son leader intérieur

Véritable moteur du collectif orchésien, Big Joe s’était imposé comme un joueur incontournable depuis son arrivée dans le Nord. Lors de l’exercice 2024-2025 il avait compilé 15,2 points, 9,6 rebonds et 4,5 passes pour 23,1 d’évaluation en 33 minutes sur 34 matchs. Des statistiques de MVP. Par son impact physique, sa vision du jeu et son expérience, il était au cœur du dispositif de l’entraîneur Philippe Maucourant à l’image de sa performance stratosphérique un soir de janvier 2025 où il avait sorti un phénoménal 56 d’évaluation contre Besançon. Son absence constitue donc un gros coup dur pour une équipe d’Orchies ambitieuse, toujours invaincue après ses premières sorties en Nationale 1 avec 4 victoires en 4 matchs.

Joe Burton MVP NM1 2024/2025
Joe Burton a terminé MVP de la saison de NM1 2024-2025 (photo : BC Orchies)

