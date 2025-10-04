Levallois & Lorient toujours invaincus en poule A, Le Havre & Orchies enchaînent en poule B

Samedi 4 octobre 2025 a confirmé les hiérarchies de ce début de saison : Levallois et Lorient sont bien les patrons de la poule A, pendant que Le Havre et Orchies tracent leur route en poule B. Retour, poule par poule, sur une quatrième journée riche en enseignements.

Poule A : Levallois et Lorient en mode rouleau compresseur

Levallois – un festival offensif pour rester leader (112-89 vs Toulouse)

Levallois a remis le couvert à domicile avec un démarrage canon (33-18, 10e) et un récital collectif jusqu’au bout. Kevin Thalien a signé une ligne folle : 15 points, 6 rebonds, 14 passes, 33 d’évaluation en 26 minutes. Autour de lui, Milling, Meïté, De Almeida & co. ont maintenu une adresse de haut vol pour éteindre les velléités toulousaines.

Lorient – soirée sereine face au Pôle France (97-54)

Le CEP Lorient a plié l’affaire dès l’entame (26-9, 10e) et déroulé sans trembler. Lesciauskas (19), Amarh (16), Robertson (15) et Franceschi (12) ont alimenté la marque. Les jeunes du Pôle France, de retour de tournoi, ont manqué de régularité pour contester la supériorité lorientaise.

Rennes – rebond maîtrisé contre Angers (81-71)

Devant tout du long, l’URB s’appuie sur Darwin Davis Jr (17 points) en première période puis sur Channick Nkoma (12 pts, 9 rbds) au cœur du 3e quart. Un relâchement final laisse Angers revenir sous les dix points, mais Rennes valide un succès précieux.

Chartres – première victoire à Tarbes-Lourdes (72-62)

Match âpre et longtemps serré, où Niasse (17), Paschal (13) et Siegwarth (11) font la différence dans le money-time. L’Union paye sa maladresse (32% aux tirs) et la sortie pour cinq fautes de Joseph et Matip dans les cinq dernières minutes.

Fougères – le derby pour les Blues (75-61 vs Vitré)

Porté par la ligne arrière Koumba (14) – Incredule (14) et le capitaine Bichard (15), l’EFG maîtrise globalement le derby. Vitré recolle à -2 (58-56, 29e), mais Fougères remet un coup d’accélérateur dans les 4 dernières minutes pour s’imposer nettement.

Les Sables d’Olonne – au forceps contre Poissy (85-83)

Un bras de fer conclu sur sang-froid : Prolhac scelle la victoire sur la ligne (17 points). Gassama (18), Wright (12) et Mouhri (13) ont pesé, malgré un Olayinka incandescent côté Poissy (23 points). Le LSVB reste invaincu à l’Arena.

Mulhouse – sérieux à Charleville-Mézières (78-60)

Les Mustangs enchaînent, portés par l’impact d’Ilic et de Chambre pour créer l’écart dès l’entame, puis une maîtrise défensive qui étouffe l’Étoile. Troisième succès en quatre matchs pour Mulhouse.

Poule B : Le Havre et Orchies intouchables

Le Havre – démonstration à LyonSO (74-54)

Solides dans le combat, les Havrais haussent le ton au 2e et 3e quart pour s’envoler. Robertson (19) et Bassoumba (13) montrent la voie, Desseignet (11) orchestre. LyonSO, diminué (notamment sans Nunn), subit sa première défaite de la saison.

Orchies – spectacle et constance (94-71 vs SCABB)

Public servi : plus de 3 000 spectateurs et un BCO à deux périodes à 30 points. Yanik Blanc (27) et Igor Mintogo (19) en leaders d’attaque, Mbuy et Hanquiez donnent le ton dès le 1er quart (33-20). Petit trou d’air avant la pause, vite corrigé par un 3e quart tonitruant.

Loon-Plage – renversement express à Salon (87-75)

Menés 49-36 à la mi-temps, les Nordistes inversent tout en 2e période… et crucifient le PSB13 par un 4e quart gagné 27-5 ! Thiam (21) en facteur X, Eyango (13 pts, 10 rebonds) et l’activité collective au rebond (40-22) font basculer la partie.

Le point classement (têtes d’affiche)

Poule A : Levallois et Lorient leaders invaincus ( 4-0 ).

Poule B : Le Havre et Orchies leaders invaincus (4-0).

Derrière, Fougères et les Sables restent au contact dans la poule A (3-1) alors que Mulhouse est troisième de la poule B en revenant à hauteur de LyonSO (3-1).