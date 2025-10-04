Recherche
NM1

Levallois & Lorient toujours invaincus en poule A, Le Havre & Orchies enchaînent en poule B

NM1 - Levallois, Lorient, Le Havre et Orchies restent en tête de leur poule après la 4e journée de NM1. Les Franciliens et les Bretons signent un 4/4 en poule A, quand les Normands réalisent le même sans-faute en poule B.
|
00h00
Résumé
Écouter
Levallois & Lorient toujours invaincus en poule A, Le Havre & Orchies enchaînent en poule B

Les joueurs d’Orchies posent devant leur public après une quatrième victoire en quatre matches

Crédit photo : BCO - Basket Club d'Orchies

Samedi 4 octobre 2025 a confirmé les hiérarchies de ce début de saison : Levallois et Lorient sont bien les patrons de la poule A, pendant que Le Havre et Orchies tracent leur route en poule B. Retour, poule par poule, sur une quatrième journée riche en enseignements.

Poule A : Levallois et Lorient en mode rouleau compresseur

Levallois – un festival offensif pour rester leader (112-89 vs Toulouse)

Levallois a remis le couvert à domicile avec un démarrage canon (33-18, 10e) et un récital collectif jusqu’au bout. Kevin Thalien a signé une ligne folle : 15 points, 6 rebonds, 14 passes, 33 d’évaluation en 26 minutes. Autour de lui, Milling, Meïté, De Almeida & co. ont maintenu une adresse de haut vol pour éteindre les velléités toulousaines.

Kevin THALIEN
Kevin THALIEN
15
PTS
6
REB
14
PDE
Logo NM1
LEV
112 89
TOU

Lorient – soirée sereine face au Pôle France (97-54)

Le CEP Lorient a plié l’affaire dès l’entame (26-9, 10e) et déroulé sans trembler. Lesciauskas (19), Amarh (16), Robertson (15) et Franceschi (12) ont alimenté la marque. Les jeunes du Pôle France, de retour de tournoi, ont manqué de régularité pour contester la supériorité lorientaise.

Rennes – rebond maîtrisé contre Angers (81-71)

Devant tout du long, l’URB s’appuie sur Darwin Davis Jr (17 points) en première période puis sur Channick Nkoma (12 pts, 9 rbds) au cœur du 3e quart. Un relâchement final laisse Angers revenir sous les dix points, mais Rennes valide un succès précieux.

Chartres – première victoire à Tarbes-Lourdes (72-62)

Match âpre et longtemps serré, où Niasse (17), Paschal (13) et Siegwarth (11) font la différence dans le money-time. L’Union paye sa maladresse (32% aux tirs) et la sortie pour cinq fautes de Joseph et Matip dans les cinq dernières minutes.

Fougères – le derby pour les Blues (75-61 vs Vitré)

Porté par la ligne arrière Koumba (14)Incredule (14) et le capitaine Bichard (15), l’EFG maîtrise globalement le derby. Vitré recolle à -2 (58-56, 29e), mais Fougères remet un coup d’accélérateur dans les 4 dernières minutes pour s’imposer nettement.

Les Sables d’Olonne – au forceps contre Poissy (85-83)

Un bras de fer conclu sur sang-froid : Prolhac scelle la victoire sur la ligne (17 points). Gassama (18), Wright (12) et Mouhri (13) ont pesé, malgré un Olayinka incandescent côté Poissy (23 points). Le LSVB reste invaincu à l’Arena.

Mulhouse – sérieux à Charleville-Mézières (78-60)

Les Mustangs enchaînent, portés par l’impact d’Ilic et de Chambre pour créer l’écart dès l’entame, puis une maîtrise défensive qui étouffe l’Étoile. Troisième succès en quatre matchs pour Mulhouse.

NM1 – Journée 4
03/10/2025
REN Rennes
81 71
ANG Angers
TAR Tarbes-Lourdes
62 72
CHA Chartres
SAB Sables Vendée Basket
85 83
POI Poissy
LEV Levallois
112 89
TOU Toulouse
LOR Lorient
97 54
PFB Pôle France
FOU Pays de Fougères
75 61
VIT Vitré
04/10/2025
TOU Tours
VDS Val de Seine Basket

Poule B : Le Havre et Orchies intouchables

Le Havre – démonstration à LyonSO (74-54)

Solides dans le combat, les Havrais haussent le ton au 2e et 3e quart pour s’envoler. Robertson (19) et Bassoumba (13) montrent la voie, Desseignet (11) orchestre. LyonSO, diminué (notamment sans Nunn), subit sa première défaite de la saison.

Orchies – spectacle et constance (94-71 vs SCABB)

Public servi : plus de 3 000 spectateurs et un BCO à deux périodes à 30 points. Yanik Blanc (27) et Igor Mintogo (19) en leaders d’attaque, Mbuy et Hanquiez donnent le ton dès le 1er quart (33-20). Petit trou d’air avant la pause, vite corrigé par un 3e quart tonitruant.

Loon-Plage – renversement express à Salon (87-75)

Menés 49-36 à la mi-temps, les Nordistes inversent tout en 2e période… et crucifient le PSB13 par un 4e quart gagné 27-5 ! Thiam (21) en facteur X, Eyango (13 pts, 10 rebonds) et l’activité collective au rebond (40-22) font basculer la partie.

NM1 – Journée 4
03/10/2025
ORC Orchies
94 71
SCA SCABB Lab
LYO LyonSO
54 74
STB Le Havre
CHA Charleville-Méz.
60 78
MUL Mulhouse Mustangs
SAL Pays Salonais Basket 13
75 87
LOO Loon Plage
04/10/2025
SVB Saint-Vallier
FOS Fos Provence
BES Besançon
BOU Boulogne-sur-Mer
BER Berck Rang du Fliers
MET Metz

Le point classement (têtes d’affiche)

  • Poule A : Levallois et Lorient leaders invaincus (4-0).

  • Poule B : Le Havre et Orchies leaders invaincus (4-0).

Derrière, Fougères et les Sables restent au contact dans la poule A (3-1) alors que Mulhouse est troisième de la poule B en revenant à hauteur de LyonSO (3-1).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre
Lorient
Lorient
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre
