« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic

Les premiers pas de Noah Penda et Jase Richardson avec le Orlando Magic se déroulent sous les meilleurs auspices. Les deux rookies profitent du camp d’entraînement pour découvrir l’intensité de la NBA et impressionnent déjà leurs nouveaux coéquipiers par leur approche professionnelle.

« Tous les jours, j’apprends quelque chose de différent de la part d’un nouveau gars », apprécie Jase Richardson. « Le premier jour, j’ai pris un coup d’épaule de Desmond Bane. C’est impossible de se préparer à ça. La NBA est une ligue très physique donc je vais devenir plus fort et je vais continuer de m’améliorer. »

Une adaptation rapide aux exigences de Jamahl Mosley

Pour se préparer à leurs grands débuts en NBA, qui auront officiellement lieu le 22 octobre face au Heat, les deux rookies tentent de se servir du camp d’entraînement et des quelques matchs de présaison pour se créer une place dans la rotation de Jamahl Mosley. L’entraîneur d’Orlando compte sur eux pour apporter beaucoup d’énergie sur le terrain.

Noah Penda a parfaitement saisi cette attente : « Je me sens à l’aise lorsque je mets de l’énergie sur le terrain. Cela me permet de me sentir impliqué dans l’équipe et c’est un bon moyen pour gagner le respect des autres. Je m’assure d’être là où mes coéquipiers veulent que je sois. Être au bon endroit au bon moment est la chose la plus importante sur le terrain, cela dépend de mon positionnement, mais aussi beaucoup de la communication. »

Cette mentalité séduit déjà les vétérans de l’équipe. Paolo Banchero ne tarit pas d’éloges sur l’ancien joueur du Mans : « J’aime beaucoup Noah [Penda]. C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, c’est l’inverse. Il est très dynamique, il joue vraiment dur et il sent vraiment bien le jeu en attaque. Il sait quand il doit faire des passes ou quand il doit jouer en équipe, j’apprécie beaucoup ce que je vois. »

Wendell Carter Jr. complète sur Jase Richardson : « Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il a directement montré ce qu’il pouvait apporter à cette équipe. C’est un joueur fantastique et un super élève. Quand il a tort, il demande des conseils. Quand il a raison, il parle de ce qu’il sait faire. J’apprécie beaucoup sa compétitivité. »

Les deux rookies du Magic semblent donc sur la bonne voie pour s’imposer rapidement dans la rotation d’Orlando, grâce à leur attitude exemplaire et leur capacité d’adaptation aux exigences du plus haut niveau. Dès ce samedi, on devrait voir les deux premières années à l’œuvre lors du premier match de présaison, contre Miami (dimanche à 2 heures du matin, heure française.