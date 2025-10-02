Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi

La présaison NBA s’est ouverte à Abou Dabi par un duel entre les New York Knicks et les Philadelphie Sixers. Et la première surprise est venue du camp new-yorkais : Mike Brown, nouvel entraîneur des Knicks, a choisi d’aligner Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) dans le cinq majeur. Un signe encourageant pour l’ailier français, annoncé ces dernières semaines comme une monnaie d’échange potentielle.

Un test grandeur nature pour Pacôme Dadiet

Face aux Sixers privés de Joel Embiid et Paul George, les Knicks ont largement dominé la rencontre (99-84). Titulaire en l’absence d’O.G. Anunoby, Pacôme Dadiet a eu 15 minutes pour s’exprimer. Son apport reste limité (4 points à 1/6 aux tirs, 3 pertes de balle), mais son intégration dans le cinq est déjà une victoire symbolique.

Pacome Dadiet with the Knicks first points of the preseason after Mitchell Robinson's offensive rebound pic.twitter.com/8cTz4CvVNt — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 2, 2025

Présenté comme le profil le plus proche d’Anunoby, Dadiet a désormais une occasion à saisir. Son coach a choisi de le tester d’entrée, malgré des rumeurs insistantes sur un possible départ.

PROFIL JOUEUR Pacôme DADIET Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 20 ans (27/07/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 1,5 #527 REB 0,9 #524 PD 0,3 #534

Une soirée contrastée pour les Français des Knicks

Outre Dadiet, deux autres Français ont foulé le parquet pour New York. Guerschon Yabusele n’a pas trouvé la mire (0 point en 12 minutes, 0/4 aux tirs), tandis que Mohamed Diawara a terminé avec 0 point et 3 rebonds en un peu plus de dix minutes.

Côté Sixers, c’est le rookie V.J. Edgecombe (14 points, 6 rebonds, 3 passes) qui a attiré l’attention, aux côtés d’un Tyrese Maxey énergique.

Un collectif new-yorkais en rodage

Au-delà des performances individuelles, Mike Brown a pu tester différents cinq, notamment l’association Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson à l’intérieur. L’entraîneur semble vouloir insuffler un jeu plus mobile et rythmé que son prédécesseur Tom Thibodeau.

En revanche, la soirée a été gâchée pour Josh Hart, expulsé après avoir lancé le ballon dans les tribunes, visiblement frustré par une blessure.