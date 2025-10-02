Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi

NBA - Pacôme Dadiet a été titularisé par Mike Brown pour le premier match de présaison NBA. Une surprise lors de la victoire des New York Knicks contre les Philadelphie Sixers (99-84) à Abou Dabi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi

Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

La présaison NBA s’est ouverte à Abou Dabi par un duel entre les New York Knicks et les Philadelphie Sixers. Et la première surprise est venue du camp new-yorkais : Mike Brown, nouvel entraîneur des Knicks, a choisi d’aligner Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) dans le cinq majeur. Un signe encourageant pour l’ailier français, annoncé ces dernières semaines comme une monnaie d’échange potentielle.

Un test grandeur nature pour Pacôme Dadiet

Face aux Sixers privés de Joel Embiid et Paul George, les Knicks ont largement dominé la rencontre (99-84). Titulaire en l’absence d’O.G. Anunoby, Pacôme Dadiet a eu 15 minutes pour s’exprimer. Son apport reste limité (4 points à 1/6 aux tirs, 3 pertes de balle), mais son intégration dans le cinq est déjà une victoire symbolique.

Présenté comme le profil le plus proche d’Anunoby, Dadiet a désormais une occasion à saisir. Son coach a choisi de le tester d’entrée, malgré des rumeurs insistantes sur un possible départ.

PROFIL JOUEUR
Pacôme Dadiet Ulm.jpg
Pacôme DADIET
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 20 ans (27/07/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo ivo.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
1,5
#527
REB
0,9
#524
PD
0,3
#534

Une soirée contrastée pour les Français des Knicks

Outre Dadiet, deux autres Français ont foulé le parquet pour New York. Guerschon Yabusele n’a pas trouvé la mire (0 point en 12 minutes, 0/4 aux tirs), tandis que Mohamed Diawara a terminé avec 0 point et 3 rebonds en un peu plus de dix minutes.

Côté Sixers, c’est le rookie V.J. Edgecombe (14 points, 6 rebonds, 3 passes) qui a attiré l’attention, aux côtés d’un Tyrese Maxey énergique.

Un collectif new-yorkais en rodage

Au-delà des performances individuelles, Mike Brown a pu tester différents cinq, notamment l’association Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson à l’intérieur. L’entraîneur semble vouloir insuffler un jeu plus mobile et rythmé que son prédécesseur Tom Thibodeau.

En revanche, la soirée a été gâchée pour Josh Hart, expulsé après avoir lancé le ballon dans les tribunes, visiblement frustré par une blessure.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
ELITE 2
00h00Qui sont les dix nouveaux venus en ÉLITE 2 à surveiller de près ?
Betclic ELITE
00h00Officiel : Monaco prête Donatas Motiejunas pour… trois mois, une bonne affaire sportive et financière
Betclic ELITE
00h00Boulazac sans son meneur à Cholet ?
EuroCup Féminine
00h00Une internationale française en remplace une autre au Besiktas Istanbul !
Kendrick Nunn démarre fort la saison d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Kendrick Nunn démarre fort : déjà MVP de la 1ère journée d’EuroLeague
EuroLeague
00h00Un ancien champion de France a intégré le staff de Dubaï
Betclic ELITE
00h00L’avenir de Tom Audry verrouillé par la JDA Dijon : un contrat jusqu’en 2028 déjà signé
ELITE 2
00h00Challans tremble après la blessure de Luka Nikolic, touché aux ligaments croisés
1 / 0
Livenews NBA
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
1 / 0