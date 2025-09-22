Recherche
NBA

Pacôme Dadiet, possible monnaie d'échange pour les Knicks

NBA - Selon The Athletic, l’ailier français Pacôme Dadiet pourrait être transféré par New York afin de faire de la place dans l’effectif et intégrer Mohamed Diawara, choisi au deuxième tour de la draft 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks

Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Drafté en fin de premier tour en 2024, Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a connu une première saison compliquée en NBA. Très peu utilisé par Tom Thibodeau (1,5 point, 0,9 rebond et 0,3 passe en 21 apparitions), le Français a surtout évolué en G-League, où il a affiché de belles statistiques (13,8 points, 5,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 24 matchs).

D’après le journaliste James L. Edwards III (The Athletic), les Knicks envisagent de conserver Malcolm Brogdon et Landry Shamet, pourtant sous contrats non garantis. Pour les intégrer à l’effectif, un mouvement sera nécessaire. « Le nom que j’entends le plus souvent est celui de Pacôme Dadiet. Étant donné son âge, sa taille et son profil, il a plus de valeur sur le marché que Tyler Kolek ou Ariel Hukporti. S’ils veulent garder Brogdon et Shamet, transférer Dadiet fait le plus sens », a expliqué le journaliste.

Mohamed Diawara, une arrivée qui change la donne

En coulisses, l’arrivée de Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans), drafté en fin de deuxième tour cette année, accélère la réflexion des Knicks. Avec déjà trois Français dans leur effectif (ils comptaient jusqu’ici sur Pacôme Dadiet et Guerschon Yabusele, avant d’ajouter Diawara), la franchise new-yorkaise doit désormais trancher.

Selon The Athletic, la contrepartie en cas de transfert de Pacôme Dadiet ne dépasserait probablement pas un second tour de draft, mais certains dirigeants de la ligue estiment qu’il a une valeur plus élevée que d’autres jeunes de l’effectif.

lagiggz
Comme quoi ca valait le coup de faire un rabais sur son contrat de premier de draft pour les arranger...
