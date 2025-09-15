Recherche
NBA/Étranger

Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks

NBA - Drafté en fin de deuxième tour en juin dernier, Mohamed Diawara est attendu dans le roster des New York Knicks pour la saison 2025-2026, malgré une forte concurrence entre vétérans.
00h00
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League

Crédit photo : New York Knicks

Selon le média SNY, les New York Knicks prévoient de signer Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) à un contrat rookie garanti au minimum. Le jeune ailier français, choisi en toute fin de deuxième tour de la Draft NBA 2025, semble ainsi assuré d’intégrer l’effectif new-yorkais pour le prochain exercice.

Un roster encore en mouvement

Ces derniers jours, la franchise a ajouté plusieurs vétérans : Malcolm Brogdon et Landry Shamet après avoir engagé Guerschon Yabusele au début de l’été. Mais cette accumulation pose un vrai casse-tête puisque l’équipe est limitée par la « second apron » (seuil de masse salariale très contraignant). Pour conserver deux vétérans comme Brogdon et Shamet, New York devrait sacrifier un joueur en place, comme Pacôme Dadiet, Miles McBride ou Tyler Kolek.

Dans ce contexte, l’arrivée de Mohamed Diawara reste une priorité. L’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet s’est montré lors de la Summer League. Comme l’explique SNY, « le plan en vue du camp d’entraînement est de signer Diawara sur un contrat rookie minimum ». Contrairement aux vétérans en test, l’ancien joueur passé par Paris est lié aux Knicks via la Draft, ce qui le met en position favorable.

Une concurrence forte pour les derniers spots

Si Diawara a la garantie de démarrer la présaison, rien ne dit encore quel rôle il occupera en 2025-2026. Les Knicks continuent de tester des free agents comme Thomas Bryant ou Trey Jemison III, tandis que la lutte pour les derniers spots de rotation fera rage pendant le training camp.

Mais la situation est claire : sauf énorme revirement, Mohamed Diawara devrait bien découvrir la NBA dès cette saison avec New York.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
silk
Oui enfin il va surtout découvrir la G_league...
Répondre
(0) J'aime
cedando
Lol, ils risquent de couper Dadiet, un 1er tour de draft qui a montré des belles choses en Europe mais qui n'a pas pu le montrer car son coach ne l'a pas fait jouer pour Diawara, qui reste encore très perfectible et qui est un second tour de draft . Pour Dadiet c'est mauvais timing et pour Diawara c'est excellent timing. Une carrière des fois ça se joue à ça 🤪. Je souhaite au deux de faire une belle carrière cependant.'
Répondre
(0) J'aime
