Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks

Selon le média SNY, les New York Knicks prévoient de signer Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) à un contrat rookie garanti au minimum. Le jeune ailier français, choisi en toute fin de deuxième tour de la Draft NBA 2025, semble ainsi assuré d’intégrer l’effectif new-yorkais pour le prochain exercice.

Un roster encore en mouvement

Ces derniers jours, la franchise a ajouté plusieurs vétérans : Malcolm Brogdon et Landry Shamet après avoir engagé Guerschon Yabusele au début de l’été. Mais cette accumulation pose un vrai casse-tête puisque l’équipe est limitée par la « second apron » (seuil de masse salariale très contraignant). Pour conserver deux vétérans comme Brogdon et Shamet, New York devrait sacrifier un joueur en place, comme Pacôme Dadiet, Miles McBride ou Tyler Kolek.

Dans ce contexte, l’arrivée de Mohamed Diawara reste une priorité. L’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet s’est montré lors de la Summer League. Comme l’explique SNY, « le plan en vue du camp d’entraînement est de signer Diawara sur un contrat rookie minimum ». Contrairement aux vétérans en test, l’ancien joueur passé par Paris est lié aux Knicks via la Draft, ce qui le met en position favorable.

6’9” 20-year-old Mohamed Diawara is a HIDDEN GEM! pic.twitter.com/74AVNt23Es — The Strickland (@TheStrickland) July 20, 2025

Une concurrence forte pour les derniers spots

Si Diawara a la garantie de démarrer la présaison, rien ne dit encore quel rôle il occupera en 2025-2026. Les Knicks continuent de tester des free agents comme Thomas Bryant ou Trey Jemison III, tandis que la lutte pour les derniers spots de rotation fera rage pendant le training camp.

Mais la situation est claire : sauf énorme revirement, Mohamed Diawara devrait bien découvrir la NBA dès cette saison avec New York.