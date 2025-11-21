Recherche
LBWL

Une arrière américaine d’EuroCup renforce Chartres

LBWL - Chartres a annoncé l’arrivée de Dazia Lawrence pour la suite de la saison. L’arrière américaine au cursus complet et à l’expérience de la Coupe d’Europe remplace Angel Baker, décevante depuis le début de saison.
00h00
Résumé
Une arrière américaine d’EuroCup renforce Chartres

Dazia Lawrence renforce le C’Chartres après un cursus complet à Kentucky et un début de saison intéressant en EuroCup.

Crédit photo : Jim Dedmon-Imagn Images

Du mouvement au C’Chartres. Actuellement 9e de Boulangère Wonderligue, l’équipe de Julien Pincemin a procédé un ajustement d’effectif en annonçant l’arrivée de Dazia Lawrence sur les lignes arrières. Formée à Kentucky, l’Américaine qui disputait l’EuroCup cet automne remplace Angel Baker, dont l’aventure chartraine a pris fin quelques heures plus tôt.

 

Formée dans la prestigieuse fac de Kentucky en NCAA, Dazia Lawrence a bouclé son cursus universitaire l’an passé sur une très bonne note statistique. L’arrière, qui peut aussi jouer meneuse, tournait à avec 12,9 points par rencontre à 44% aux tirs et 3 rebonds. Des performances qui lui ont valu une nomination dans l’équipe-type de sa conférence universitaire en 2024.

Non draftée en 2025, l’Américaine avait pris la direction du Kosovo, et du KBF Peja 03, club engagé en EuroCup. Là-bas, cette scoreuse née a continué de monter en puissance, avec 18 points, 2,6 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne sur la scène européenne. Chez nos confrères de L’Echo Républicain, son nouvel entraîneur Julien Pincemin s’est réjouit de l’arrivée d’une « joueuse impactante et talentueuse qui a un vrai leadership ».

Elle succède sur les lignes arrières à Angel Baker dont on pouvait attendre davantage après son passage à Landerneau. Alors qu’elle tournait à 11,1 points à 43% aux tirs, 3,2 rebonds et 3,6 passes décisives chez les Bretonnes, Baker était à la peine depuis le début de saison avec seulement 4,6 points à 35,7% aux tirs, 1,4 rebond et 3,6 passes en 19 minutes.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

