L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy

Une semaine après la défaite rageante concédée à domicile face à Poitiers (79-80), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, en quête de rachat, est allé s’incliner sur le parquet de Vichy (85-80). Une nouvelle défaite qui confirme la mauvaise passe des protégés de Mickaël Hay.

Un nouvel accroc de taille pour l’Élan Béarnais

Depuis quelques matchs, le Palais des Sports de Pau n’est plus une forteresse imprenable. Battu sur le fil à domicile par Poitiers la semaine dernière (79-80), l’Élan Béarnais, 4e d’ÉLITE 2, doit réagir. En déplacement dans l’Allier ce vendredi 21 novembre, les hommes de Mickaël Hay se sont une nouvelle fois inclinés sur le parquet de la JA Vichy.

Diminué dans le secteur intérieur avec l’absence de Joshua Mballa, de nouveau blessé, l’EBPLO n’a pas stoppé cette mini spirale négative face à un concurrent direct pour la montée en Betclic ÉLITE la saison prochaine.

L’expérience de Thomas Cornely et l’efficacité de Bastien Pinault ne suffisent plus

Malgré une entame de match poussive, les Palois ont peu à peu grignoter leur retard pour repasser devant au meilleur moment. Sous l’impulsion d’un Thomas Cornely toujours aussi précieux (10 points, 2 rebonds et 11 passes décisives) et d’un Bastien Pinault irrésistible (19 points), la formation paloise a tenu la dragée haute à des Vichyssois très efficaces. Mené de deux points à la mi-temps (46-44, 20′), l’EBPLO n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation à son avantage.

Si Joshua Mballa n’a pas pu fouler le parquet, l’Élan Béarnais a pu compter sur l’omniprésence et l’efficacité de Sitraka Raharimanantoanina dans la peinture. Avec 13 points et de 8 rebonds captés, l’intérieur malgache a clairement pesé sur cette rencontre. Dans un money-time de folie, les hommes de Mickaël Hay ont fini par craquer. Pourtant, les Béarnais avaient le match en main. Un nouveau scénario catastrophe pour l’EBPLO qui se saborde une nouvelle fois, cette fois-ci à l’extérieur. Défaite 85 à 80 face à Vichy et des doutes dans les têtes.