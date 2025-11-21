Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris

EuroLeague - Pas d'exploit pour Paris, qui s'est logiquement incliné sur le parquet de l'Olympiakos (98-86). Les Parisiens étaient forcément handicapés par l'absence sur blessure de leur leader Nadir Hifi, même si Justin Robinson l'a remarquablement remplacé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris

Evan Fournier réussit son meilleur match de la saison avec 18 points et des paniers clutch

Crédit photo : Olympiacos BC

C’était une affiche qui était tombée par deux fois dans les mains des Parisiens la saison dernière. Mais cette année, une donnée est venue troubler les retrouvailles avec l’Olympiakos : l’absence de Nadir Hifi. Le leader parisien s’est blessé au dos avant le match, et n’a pas pu tenir sa place pour la première fois de la saison en EuroLeague. Alors forcément, aller battre l’Olympiakos chez lui dans ces conditions relevait quasiment de la mission impossible.

Pourtant, un homme a bien essayé de faire mentir les probabilités. Forcément responsabilisé en l’absence d’Hifi, l’autre porteur de balle principal Justin Robinson a tout donné et termine avec… 35 points pour 39 d’évaluation. En feu complet en début de match, il a fini le premier quart-temps à 5/6 derrière l’arc, comme touché par la grâce.

– Journée 12

Mais dans un match à haut-rythme et avec énormément de 3-points (37 pour Paris, 32 pour l’Olympiakos), les hommes de Francesco Tabellini se sont fait prendre à leur propre jeu et n’ont pas pu rivaliser en termes de talent avec les Grecs. Ils n’ont pas à rougir de leur prestation, mais s’inclinent finalement de 12 points (98-86). Meilleur marqueur de son équipe, Evan Fournier (18 points) a fait mal aux Parisiens avec son meilleur match de la saison.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
18
PTS
0
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
OLY
98 86
PAR

Robinson marche sur l’eau

« On aurait pu mieux faire » indiquait le coach Francesco Tabellini après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV. Et pour cause, son équipe était dans le match pendant longtemps. Ils ont même remporté les premiers et troisièmes quart-temps.  Les Parisiens ont commencé en small-ball, tirant énormément en première intention. « Ils ont très bien commencé en réussissant beaucoup de tirs. Justin Robinson a fait un match incroyable, il était dur à stopper » a reconnu Evan Fournier, toujours motivé à l’idée de jouer le club de sa ville de naissance.

Justin ROBINSON
Justin ROBINSON
35
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
OLY
98 86
PAR

Avec 17 points sur ses 6 premières minutes, Robinson a mis son équipe sur les rails. Le staff de l’Olympiakos a bien essayé de lui assigner en défense Tyson Ward (contre son ancienne équipe), Frank Ntilikina ou le DPOY 2024 Thomas Walkup… Sans succès. Le meneur américain termine avec 35 points à 7/17 aux tirs (dont 7/10 à 3-points), 2 rebonds, 4 passes décisives et 5 pertes de balle en 28 minutes, pour… 39 d’évaluation. Il avait un grand sourire après certaines actions, se demandant ce qui lui arrivait.

Des détails cruciaux

Mais cela n’a pas suffi pour aller chercher la victoire. Francesco Tabellini a regretté « certains tirs ouverts ratés quand le match était serré », « les rebonds offensifs qui ont fait la différence [18 pour l’Olympiakos, 14 pour Paris] » et aussi « quelques erreurs défensives notamment sur pick-and-roll. » Des détails qui coûtent cher contre une équipe du niveau de l’Olympiakos. Le tempo très haut de ce match était de toute façon propice aux erreurs des deux côtés du terrain. D’où aussi les 19 pertes de balle parisiennes.

On notera les bons matchs de Yakuba Ouattara (13 points), Jeremy Morgan (13 points, 5 passes décisives) et Mouhamed Faye (9 points, 8 rebonds). Il aura en revanche manqué de spécialistes défensifs dans les dernières minutes pour stopper les paniers clutch d’Evan Fournier et Sasha Vezenkov. Ce résultat creuse en tout cas encore un peu plus l’écart entre les deux équipes, puisque l’Olympiakos monte 2e tandis que Paris descend 13e.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
samuel92
Match plutôt solide des parisiens mais trop de pertes de balles et quelques erreurs ont rendu la tâche trop compliquée. Lors de la bonne période parisienne, Hommes ne met pas ses tirs ouverts, ni Herrera, Morgan shoote 2 fois un peu trop vite... Plus tard, Rhoden perd un rebond par inattention et M'Baye manque clairement de dureté dans ce type de combat en laissant filer des rebond également. Le 31 LFs à 11 pour Olympiakos fait aussi très mal mais c'est souvent ainsi au Piree. Tyson s'est aussi mis en valeur pour nous faire mal. Mais malgré tout, pas mal de positifs sur cette rencontre avec la magnifique performance de Robinson.
Répondre
(1) J'aime
jeildo
Ntilikina est vraiment décevant en défense
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0