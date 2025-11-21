Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Joshua Mballa de nouveau blessé : l’Élan béarnais affaibli avant le déplacement à Vichy

ELITE 2 - Joshua Mballa sera absent avec Pau à Vichy. Le Franco-Américain, de nouveau blessé, manquera la 12e journée d’ELITE 2, un coup dur pour l’Élan Béarnais dans ce choc du haut de tableau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Joshua Mballa de nouveau blessé : l’Élan béarnais affaibli avant le déplacement à Vichy

Le secteur intérieur de l’Elan Béarnais sera dépourvu de Joshua Mballa.

Crédit photo : Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez

L’absence de Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) complique un peu plus la tâche de Pau dans l’Allier. Le Franco-Américain, déjà revenu tardivement de blessure fin octobre, doit de nouveau s’arrêter. Pour l’Élan Béarnais, qui affronte Vichy ce vendredi soir et partage le même bilan que son adversaire (7 victoires et 4 défaites), cette nouvelle tombe au mauvais moment.

Le secteur intérieur de Pau amputé

Rattrapé par une douleur au talon, Joshua Mballa ne sera pas du déplacement à Vichy. Dans Sud Ouest, son entraîneur Mickaël Hay a évoqué une indisponibilité d’« au moins jusqu’à début décembre ». L’intérieur n’a joué que quatre minutes contre Poitiers la semaine dernière avant de devoir renoncer.

Depuis son retour fin octobre, le poste 4 compilait 4,3 points, 3,5 rebonds et 0,8 contre pour 5 d’évaluation en 8 minutes de moyenne sur quatre rencontres. Une montée en puissance espérée, stoppée net.

PROFIL JOUEUR
Joshua MBALLA
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 26 ans (29/07/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
4,7
#185
REB
4,7
#48
PD
0
#229


Un équilibre fragilisé avant un match crucial

L’Élan Béarnais, 4e d’ELITE 2, reste sur une défaite contre Poitiers et doit réagir. Privé d’un intérieur, Mickaël Hay préfère regarder vers l’avant : « On fera sans. On va continuer à bosser pour retrouver le goût de la victoire », a confié l’entraîneur. Deuxième meilleur rebondeur du championnat (9,1 rebonds), le pivot américano-nigérian Bryce Nze aura de nouveau un grand rôle à jouer dans la raquette béarnaise contre le secteur intérieur vichyssois.

Face à eux, Vichy présente le même bilan et traverse aussi une période compliquée. La « formation la plus athlétique » du championnat selon Hay vient d’enchaîner deux revers, à Orléans (82-74) et dans son Palais des sports face à Hyères-Toulon (76-97).


Vichy aussi dans l’incertitude

La JAV devrait retrouver Brice Eyaga, absent à Orléans en raison d’une entorse à la cheville. Mais le pivot Idrissa Ba, touché par une béquille, reste incertain pour cette 12e journée annonce La Montagne. Un paramètre de plus dans une rencontre où les deux équipes chercheront à se relancer.

LIRE AUSSI

Deux équipes en quête de rebond

Pau comme Vichy arrivent avec le même besoin : stopper la spirale et reprendre de la hauteur au classement. Le Palais des sports Pierre-Coulon devrait offrir un affrontement chargé d’enjeux entre deux formations du haut de tableau qui voudront finir de la meilleure des manières avant la trêve.

Entre-deux à 20h30 sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.

ELITE 2 – Journée 12
21/11/2025
EVR Evreux
SCA SCABB
POI Poitiers
AIX Aix-Maurienne
QUI Quimper
CHA Challans
NAN Nantes
CAE Caen
ROC La Rochelle
ASA Alliance Sport Alsace
HTV Hyères-Toulon
ORL Orléans
CHA Champagne Basket
BLO Blois
DEN Denain
ROA Roanne
ANT Antibes
ROU Rouen
VIC Vichy
PAU Pau-Lacq-Orthez

Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0