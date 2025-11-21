Joshua Mballa de nouveau blessé : l’Élan béarnais affaibli avant le déplacement à Vichy

L’absence de Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) complique un peu plus la tâche de Pau dans l’Allier. Le Franco-Américain, déjà revenu tardivement de blessure fin octobre, doit de nouveau s’arrêter. Pour l’Élan Béarnais, qui affronte Vichy ce vendredi soir et partage le même bilan que son adversaire (7 victoires et 4 défaites), cette nouvelle tombe au mauvais moment.

Le secteur intérieur de Pau amputé

Rattrapé par une douleur au talon, Joshua Mballa ne sera pas du déplacement à Vichy. Dans Sud Ouest, son entraîneur Mickaël Hay a évoqué une indisponibilité d’« au moins jusqu’à début décembre ». L’intérieur n’a joué que quatre minutes contre Poitiers la semaine dernière avant de devoir renoncer.

Depuis son retour fin octobre, le poste 4 compilait 4,3 points, 3,5 rebonds et 0,8 contre pour 5 d’évaluation en 8 minutes de moyenne sur quatre rencontres. Une montée en puissance espérée, stoppée net.

PROFIL JOUEUR Joshua MBALLA Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 26 ans (29/07/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,7 #185 REB 4,7 #48 PD 0 #229



Un équilibre fragilisé avant un match crucial

L’Élan Béarnais, 4e d’ELITE 2, reste sur une défaite contre Poitiers et doit réagir. Privé d’un intérieur, Mickaël Hay préfère regarder vers l’avant : « On fera sans. On va continuer à bosser pour retrouver le goût de la victoire », a confié l’entraîneur. Deuxième meilleur rebondeur du championnat (9,1 rebonds), le pivot américano-nigérian Bryce Nze aura de nouveau un grand rôle à jouer dans la raquette béarnaise contre le secteur intérieur vichyssois.

Face à eux, Vichy présente le même bilan et traverse aussi une période compliquée. La « formation la plus athlétique » du championnat selon Hay vient d’enchaîner deux revers, à Orléans (82-74) et dans son Palais des sports face à Hyères-Toulon (76-97).



Vichy aussi dans l’incertitude

La JAV devrait retrouver Brice Eyaga, absent à Orléans en raison d’une entorse à la cheville. Mais le pivot Idrissa Ba, touché par une béquille, reste incertain pour cette 12e journée annonce La Montagne. Un paramètre de plus dans une rencontre où les deux équipes chercheront à se relancer.

Deux équipes en quête de rebond

Pau comme Vichy arrivent avec le même besoin : stopper la spirale et reprendre de la hauteur au classement. Le Palais des sports Pierre-Coulon devrait offrir un affrontement chargé d’enjeux entre deux formations du haut de tableau qui voudront finir de la meilleure des manières avant la trêve.

Entre-deux à 20h30 sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.