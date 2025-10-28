Recherche
ELITE 2

Joshua Mballa de retour, l’Élan Béarnais au complet face à Quimper

Elite 2 - Absent depuis la pré-saison, Joshua Mballa fait enfin son retour avec l’Élan Béarnais. Avec la reprise de l’intérieur franco-américain et celle de Bastien Pinault, Pau peut désormais compter sur douze joueurs professionnels pour affronter Quimper.
00h00
Joshua Mballa de retour, l’Élan Béarnais au complet face à Quimper

Joshua Mballa va faire ses débuts avec l’Elan Béarnais en Elite 2

Crédit photo : Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez

Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) est de retour sur les parquets. L’intérieur de l’Élan Béarnais, blessé au poignet durant la pré-saison, retrouve la compétition à l’occasion de la rencontre face à Quimper de ce mardi soir. Une bonne nouvelle pour Mickaël Hay, qui pourra enfin disposer d’un effectif complet avec douze joueurs professionnels.

Arrivé cet été à Pau, Joshua Mballa n’avait pas encore eu l’occasion de porter le maillot béarnais en match officiel. Sa blessure au poignet, contractée en pré-saison, avait retardé ses débuts en Elite 2. En son absence, Jonathan Mkamba avait été recruté en tant que pigiste médical.

Une « énergie folle » selon Mickaël Hay

Mickaël Hay n’a pas caché sa satisfaction de retrouver le Franco-Américain (disposant du statut JFL) à l’entraînement : « C’est un joueur avec une énergie folle, une intensité à toute épreuve. C’est un travailleur de l’ombre défensivement, très bon aussi au rebond » , développe-t-il dans les colonnes de Sud Ouest. Ces qualités devraient permettre à Pau d’avoir encore plus de densité dans la raquette.

LIRE AUSSI

Avec également la récente reprise de Bastien Pinault, l’Élan Béarnais aborde la rencontre face à Quimper avec un groupe renforcé et une profondeur de banc retrouvée. Un signal encourageant avant d’entrer dans un mois de novembre chargé.

Actuel co-leader de l’Elite 2 et restant sur 2 succès consécutifs, Pau voudra enchaîner une nouvelle victoire pour la réception des Béliers (15ème au classement et sur une série de deux défaites) et conforter son statut de prétendants à l’Elite. Entre deux ce mardi soir à 20h30 au Palais des Sports de Pau pour la 8ème journée de championnat.

Commentaires

