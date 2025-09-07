Recherche
ELITE 2

Une nouvelle recrue à Pau pour remplacer Josh Mballa

ELITE 2 - Josh Mballa arrêté pour deux mois, l'Elan béarnais a décidé de miser sur Jonathan Mkamba, qui jouait la saison passée à Charleville-Mézières, en Nationale 1.
00h00
Une nouvelle recrue à Pau pour remplacer Josh Mballa

Jonathan Mkamba, ici avec Charleville-Mézières, va piger à Pau

Crédit photo : David Henrot

L’Élan béarnais doit déjà procéder à un changement dans son effectif, du moins pour le début de saison. Touché au poignet gauche, Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) est arrêté pour deux mois indique le journaliste Alexandre Sanson. Pour le remplacer, le staff et la directrice sportive Audrey Sauret est allé chercher un élément de l’effectif 2024-2025 de son ancien club, l’Étoile. Il s’agit de Jonathan MKamba (1,95 m, 26 ans).

De la NM3 à l’ELITE 2 en quatre ans

Petit intérieur capable de jouer 4 comme 5, Jonathan Mkamba est doté d’un moteur exceptionnel. Il compense sa petite taille par une activité et une combativité exceptionnelles. Longtemps joueur dans le Nord en NM3 et NM2 à Cambrai, Roncq et Tourcoing, il s’est expatrié à Charleville-Mézières en 2023 afin de rejoindre l’Etoile. En 2024, il a accompagné la montée du club en NM1, où il s’est révélé très productif (13,1 points, 7,8 rebonds, 1,9 passe décisive en 40 matchs joués). De quoi lui donner envie d’aller voir encore plus haut, en s’entraînant avec l’ALM Evreux sur la présaison, avant d’avoir l’opportunité de jouer en compétition en ÉLITE 2 avec l’Élan béarnais.

PROFIL JOUEUR
Jonathan MKAMBA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 195 cm
Âge: 26 ans (12/07/1999)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
13,1
#36
REB
7,8
#4
PD
1,9
#146

L’EBPLO attaque sa saison officielle dès le 13 septembre avec un match contre Marmande (NM2) en Coupe de France. Leur début de saison régulière est prévue le 19 septembre face à un promu, le Vendée Challans Basket.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
bearnais64
bientôt des intérieurs de 1,80 m à l'élan, pourquoi ne pas réactivé la piste carl Ponsar à preuve du contraire il n'a pas de club
Répondre
(0) J'aime
