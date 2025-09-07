Une nouvelle recrue à Pau pour remplacer Josh Mballa

L’Élan béarnais doit déjà procéder à un changement dans son effectif, du moins pour le début de saison. Touché au poignet gauche, Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) est arrêté pour deux mois indique le journaliste Alexandre Sanson. Pour le remplacer, le staff et la directrice sportive Audrey Sauret est allé chercher un élément de l’effectif 2024-2025 de son ancien club, l’Étoile. Il s’agit de Jonathan MKamba (1,95 m, 26 ans).

De la NM3 à l’ELITE 2 en quatre ans

Petit intérieur capable de jouer 4 comme 5, Jonathan Mkamba est doté d’un moteur exceptionnel. Il compense sa petite taille par une activité et une combativité exceptionnelles. Longtemps joueur dans le Nord en NM3 et NM2 à Cambrai, Roncq et Tourcoing, il s’est expatrié à Charleville-Mézières en 2023 afin de rejoindre l’Etoile. En 2024, il a accompagné la montée du club en NM1, où il s’est révélé très productif (13,1 points, 7,8 rebonds, 1,9 passe décisive en 40 matchs joués). De quoi lui donner envie d’aller voir encore plus haut, en s’entraînant avec l’ALM Evreux sur la présaison, avant d’avoir l’opportunité de jouer en compétition en ÉLITE 2 avec l’Élan béarnais.

PROFIL JOUEUR Jonathan MKAMBA Poste(s): Ailier Fort Taille: 195 cm Âge: 26 ans (12/07/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13,1 #36 REB 7,8 #4 PD 1,9 #146

L’EBPLO attaque sa saison officielle dès le 13 septembre avec un match contre Marmande (NM2) en Coupe de France. Leur début de saison régulière est prévue le 19 septembre face à un promu, le Vendée Challans Basket.