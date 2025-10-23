Recherche
ELITE 2

Bastien Pinault fait son retour avec l'Élan Béarnais face à Évreux

Elite 2 - Bastien Pinault signe son retour à la compétition avec l’Élan Béarnais ce vendredi à Évreux, lors de la 7e journée d’Élite 2. Le capitaine palois, remis d’une appendicite, retrouve le groupe.
00h00
Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux

Bastien Pinault fait son retour à la compétition

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Bonne nouvelle pour l’Élan Béarnais avant son déplacement à Évreux. Le club béarnais pourra enfin compter sur Bastien Pinault (1,95 m, 32 ans), absent depuis la 2e journée d’Élite 2 en raison d’une opération de l’appendicite. Le capitaine va effectuer son retour à la compétition ce vendredi soir (20h) pour affronter l’ALM, dans un contexte perturbé par la tempête Benjamin qui bouscule le programme des Palois.

Un déplacement chamboulé par la tempête Benjamin

Les Béarnais ont dû revoir leurs plans. Alors qu’ils devaient initialement rejoindre Évreux en train jeudi, les conditions météo ont forcé le club à avancer son départ. Face aux restrictions et ralentissements annoncés sur le réseau ferroviaire, les hommes de Mickaël Hay ont pris la route dès mercredi soir, en bus, direction l’Eure.

« On va voyager en bus dans la nuit et on va arriver là-bas en milieu de matinée ce jeudi. On s’adapte, c’est comme ça, même si on n’a pas encore un bus tip top », a commenté l’entraîneur palois, cité par La République des Pyrénées.

Le coach a tenu à remercier son homologue ébroïcien Marc Namura pour sa coopération : « Il a été super sympa parce qu’il nous laisse deux créneaux d’entraînement dans leur salle ce jeudi alors que ce n’était pas prévu », a ajouté Hay.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bastien Pinault.jpg
Bastien PINAULT
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 32 ans (18/10/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15
#69
REB
2
#324
PD
1
#355

Le retour attendu de Bastien Pinault

Touché par une appendicite fin septembre, le sniper Bastien Pinault est enfin prêt à reprendre la compétition. Après une semaine complète d’entraînement, le capitaine palois va retrouver ses coéquipiers sur le parquet d’Évreux. « Il a fait une semaine d’entraînement donc c’est bon », a confirmé son entraîneur. Le retour du shooteur tombe à point nommé pour l’Élan, actuellement en quête de continuité dans ses résultats après un début de saison positif (5 victoires et 1 défaite).

Joshua Mballa encore en convalescence

Si Bastien Pinault est de retour, l’intérieur Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans) devra patienter encore un peu. Victime d’une blessure ligamentaire au poignet gauche durant l’été, l’ancien joueur de Bordeaux n’est pas encore totalement remis. « On verra la semaine prochaine. Ce sera bon pour le prochain match (mardi contre Quimper) ou celui d’après (vendredi à Caen). Mais les choses évoluent bien », a précisé Mickaël Hay.

Pau reste sur un succès face à Hyeres-Toulon et pointe à la deuxième place au classement avant cette 7e journée de championnat. De son coté l’ALM s’est incliné dernièrement contre Antibes et est 16e. Entre-deux ce vendredi soir à 20h à Salle Jean Fourré d’Evreux.



Commentaires



