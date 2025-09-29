Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines

C’est un véritable coup pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en ce début de saison. Absent pour le choc contre Orléans vendredi soir, Bastien Pinault s’est fait opérer de l’appendicite samedi matin comme l’indique La République des Pyrénées. L’équipe de Mickaël Hay, qui a lancé sa saison 2025-2026 par trois victoires en trois matches officiels (dont deux en saison régulière), devra se passer des services de l’un de ses artilleurs en chef pour les prochaines semaines.

PROFIL JOUEUR Bastien PINAULT Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 31 ans (18/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 15 #64 REB 2 #267 PD 1 #282

En son absence, c’est Thomas Cornely qui a endossé le rôle de capitaine alors que Drew Thelwell a lui, intégré le cinq majeur. Cette absence de Bastien Pinault arrive tôt dans la saison et les Palois devront composer sans lui dès mardi, en déplacement sur le parquet de Nantes.