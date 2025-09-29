Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines

ELITE 2 - Absent vendredi soir pour le match contre Orléans, le capitaine de l'Elan Béarnais, Bastien Pinault va manquer les prochains matchs. Samedi matin, il s'est fait opérer de l'appendicite.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines

Avec 15 points à 5/9 de loin, Bastien Pinault a rempli son rôle de sniper face à Challans

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C’est un véritable coup pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en ce début de saison. Absent pour le choc contre Orléans vendredi soir, Bastien Pinault s’est fait opérer de l’appendicite samedi matin comme l’indique La République des Pyrénées. L’équipe de Mickaël Hay, qui a lancé sa saison 2025-2026 par trois victoires en trois matches officiels (dont deux en saison régulière), devra se passer des services de l’un de ses artilleurs en chef pour les prochaines semaines.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bastien Pinault.jpg
Bastien PINAULT
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (18/10/1993)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15
#64
REB
2
#267
PD
1
#282

En son absence, c’est Thomas Cornely qui a endossé le rôle de capitaine alors que Drew Thelwell a lui, intégré le cinq majeur. Cette absence de Bastien Pinault arrive tôt dans la saison et les Palois devront composer sans lui dès mardi, en déplacement sur le parquet de Nantes.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
WNBA
00h00L’odyssée de Monique Akoa-Makani continue : direction la finale WNBA, en tant que meneuse titulaire !
Liga Endesa
00h00Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
Avec 15 points à 5/9 de loin, Bastien Pinault a rempli son rôle de sniper face à Challans
ELITE 2
00h00Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines
Frank Ntilikina à son arrivée à Athènes
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »
EuroLeague
00h00Mathias Lessort réagit à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos et lance les hostilités avec le rival
Betclic Élite
00h00L’ASVEL cartonne à domicile face à des Nancéiens diminués par les blessures
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
Betclic ELITE
00h00Sans Mike James ni Kevarrius Hayes, une AS Monaco diesel s’impose sur le parquet du Portel
Betclic ELITE
00h00Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l’ASVEL
1 / 0
Livenews NBA
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
1 / 0