Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’Élan Béarnais surclasse Orléans et s’offre un succès référence

ÉLITE 2 - Dans ce choc de la deuxième journée de championnat, l'Élan Béarnais a marqué son territoire en dominant largement Orléans ce vendredi soir (82-61). En l'absence du capitaine Bastien Pinault, l'ailier François Wibaut s'est particulièrement illustré, terminant en double-double (18 points et 10 rebonds pour 25 d'évaluation).
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Dimitri VOITURIN

« Pour un deuxième match, c’est pas mal. Nous avons été consistants du début à la fin et notamment défensivement. J’ai apprécié deux choses : l’état d’esprit et une marge de progression importante. On ne va pas s’enflammer, il faudra garder cet état d’esprit sur les prochains matchs », soulignait Mickaël Hay en conférence de presse d’après match.

Pau privé de son capitaine Bastien Pinault

Pour son deuxième match à domicile de la saison, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a frappé un grand coup ce vendredi soir en dominant largement Orléans, autre équipe candidate à la montée en Betclic ÉLITE la saison prochaine (82-61). Pourtant plombée par les absences du capitaine Bastien Pinault malade et de Benoît Mballa, blessé, l’équipe de Mickaël Hay s’est rapidement détachée dans cette rencontre.

Capitaine exemplaire et artilleur de l’Élan Béarnais, Bastien Pinault n’a pas participé à ce choc face à Orléans et devrait manquer plusieurs matchs. « Il doit subir une intervention chirurgicale et nous ne connaissons pas pour le moment la durée de son indisponibilité« , indiquait Mickaël Hay en conférence de presse.

François Wibaut, leader offensif, Thomas Cornely, meneur gestionnaire

En l’absence de Bastien Pinault, c’est sous l’impulsion d’un François Wibaut qui termine la rencontre en double-double avec 18 points à 6/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points, et 10 rebonds que les Palois ont montré une très belle intensité des deux côtés du parquet. L’ailier français de l’Élan Béarnais n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre. « J’ai essayé de jouer avec le cœur, d’être un leader pour mes coéquipiers. La semaine dernière, j’ai été limité par mes fautes, il y avait la découverte du Palais. Aujourd’hui, dans un bon jour, j’ai pu m’exprimer. J’espère que ce sera comme ça tous les week-ends. »

En tête de 16 points à la mi-temps (41-25), l’EBPLO n’a jamais relâché la pression dans ce match. Maladroits en attaque et contenus sur le plan défensif, les Orléanais ont rapidement perdu confiance et laissé leurs adversaires du soir prendre le large. Même si Orléans s’est rapproché dans le troisième quart-temps, les Béarnais ont remis un coup d’accélérateur au meilleur moment, s’appuyant sur l’expérience de Thomas Cornely pour gérer les moments chauds.

Une large victoire à domicile (82-61) face à un concurrent direct pour la montée en Betclic ÉLITE. Une bien belle manière de poursuivre son parcours sans faute en ce début de saison. Prochain rendez-vous pour l’EBPLO, un déplacement à Nantes mardi avec comme objectif de conserver son invincibilité en championnat.

À Pau,

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« L’ÉLITE 2 doit être la division des jeunes français » : Blois lance le premier 2008 du championnat !
Betclic ELITE
00h00Fedcom Media très lourdement condamné dans son combat judiciaire contre L’Équipe
EuroBasket
00h00Nadir Hifi : « Rester sur le banc sans pouvoir rien faire contre la Géorgie, ce fut un moment un peu dur »
Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi
Betclic ELITE
00h00Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la saison de Betclic ÉLITE
Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain
ELITE 2
00h00Challans recrute un champion de France 2011
Jean-Christophe Prat et le BCM Gravelines-Dunkerque ont vécu une préparation compliquée
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d’incertitudes et sans Chris Babb
Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile
NM1
00h00Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0