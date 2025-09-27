L’Élan Béarnais surclasse Orléans et s’offre un succès référence

« Pour un deuxième match, c’est pas mal. Nous avons été consistants du début à la fin et notamment défensivement. J’ai apprécié deux choses : l’état d’esprit et une marge de progression importante. On ne va pas s’enflammer, il faudra garder cet état d’esprit sur les prochains matchs », soulignait Mickaël Hay en conférence de presse d’après match.

Pau privé de son capitaine Bastien Pinault

Pour son deuxième match à domicile de la saison, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a frappé un grand coup ce vendredi soir en dominant largement Orléans, autre équipe candidate à la montée en Betclic ÉLITE la saison prochaine (82-61). Pourtant plombée par les absences du capitaine Bastien Pinault malade et de Benoît Mballa, blessé, l’équipe de Mickaël Hay s’est rapidement détachée dans cette rencontre.

Capitaine exemplaire et artilleur de l’Élan Béarnais, Bastien Pinault n’a pas participé à ce choc face à Orléans et devrait manquer plusieurs matchs. « Il doit subir une intervention chirurgicale et nous ne connaissons pas pour le moment la durée de son indisponibilité« , indiquait Mickaël Hay en conférence de presse.

François Wibaut, leader offensif, Thomas Cornely, meneur gestionnaire

En l’absence de Bastien Pinault, c’est sous l’impulsion d’un François Wibaut qui termine la rencontre en double-double avec 18 points à 6/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points, et 10 rebonds que les Palois ont montré une très belle intensité des deux côtés du parquet. L’ailier français de l’Élan Béarnais n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre. « J’ai essayé de jouer avec le cœur, d’être un leader pour mes coéquipiers. La semaine dernière, j’ai été limité par mes fautes, il y avait la découverte du Palais. Aujourd’hui, dans un bon jour, j’ai pu m’exprimer. J’espère que ce sera comme ça tous les week-ends. »

En tête de 16 points à la mi-temps (41-25), l’EBPLO n’a jamais relâché la pression dans ce match. Maladroits en attaque et contenus sur le plan défensif, les Orléanais ont rapidement perdu confiance et laissé leurs adversaires du soir prendre le large. Même si Orléans s’est rapproché dans le troisième quart-temps, les Béarnais ont remis un coup d’accélérateur au meilleur moment, s’appuyant sur l’expérience de Thomas Cornely pour gérer les moments chauds.

Une large victoire à domicile (82-61) face à un concurrent direct pour la montée en Betclic ÉLITE. Une bien belle manière de poursuivre son parcours sans faute en ce début de saison. Prochain rendez-vous pour l’EBPLO, un déplacement à Nantes mardi avec comme objectif de conserver son invincibilité en championnat.

On enchaine 💚 Deuxième victoire de la saison et quelle victoire ! pic.twitter.com/ftWj4UeiZj — EBPLO (@EBPLO) September 26, 2025

À Pau,