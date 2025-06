Joshua Mballa revient en France : l’Élan Béarnais mise sur sa puissance pour deux saisons

L’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a officialisé la signature de Joshua Mballa (2,01 m, 25 ans), intérieur français passé par la NCAA et plus récemment par la deuxième division espagnole. Une arrivée qui marque le retour en France d’un joueur à fort potentiel, déjà performant de l’autre côté de l’Atlantique.

Hey, bienvenue Joshua ‼️ Lire le communiqué du club : https://t.co/bgcK2l9fhz pic.twitter.com/jLwivear9J — EBPLO (@EBPLO) June 26, 2025

Un retour en France pour continuer sa montée en puissance

Né à Détroit, Joshua Mballa a grandi à Bordeaux où il a fait ses premiers pas dans le basket, entre le Pôle Espoir de Mont-de-Marsan, les clubs girondins puis l’Orléans Loiret Basket. Adolescent, il retourne aux États-Unis pour poursuivre sa formation. En NCAA, il s’illustre à Buffalo avec près de 13 points et 9 rebonds par match, au point d’être élu défenseur de la saison dans sa conférence et membre du cinq majeur.

Une blessure à Ole Miss (Université du Mississippi) freine sa progression lors de sa dernière saison universitaire. Mais l’intérieur relance sa carrière en 2024-2025 en Espagne, à Palencia dans le championnat de Primera FEB, où il signe une saison partagée entre deux clubs, se distinguant par son efficacité. En effet, il a tourné à 4,9 points à 57,6% et 2,4 rebonds en moins de 11 minutes sur 11 rencontres à Palencia avant d’afficher 10 points et 4,7 rebonds en 19 minutes de moyenne à Valladolid (19 matches).

Un profil complet qui colle à l’identité du club

Joshua Mballa est décrit comme un joueur « en mouvement complet et déterminé » par son nouveau coach Mickaël Hay. « Il possède cette combativité et cette polyvalence que l’on recherche. C’est un joueur capable de s’adapter, et qui apportera beaucoup dans l’intensité et dans sa capacité à finir près du cercle », a déclaré le technicien palois. Son profil athlétique, sa mobilité et sa capacité à défendre plusieurs positions en font une recrue cohérente dans la stratégie de l’Élan Béarnais.

Autre atout important : Mballa est JFL (joueur formé localement), ce qui renforce encore son intérêt sur le marché français.