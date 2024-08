Josh Mballa, un mois pour faire ses preuves en Espagne

À 25 ans, Joshua Mballa (2,03 m) va enfin peut-être pouvoir lancer sa carrière professionnelle ! Après cinq ans de cursus universitaire, après une saison 2023/24 blanche, le Bordelais a signé un contrat d’un mois avec Palencia, pensionnaire de Primera FEB, la nouvelle appellation de la seconde division espagnole.

Soit quatre semaines pour convaincre le club ibérique, et notamment le coach Luis Guil, qu’il peut intégrer l’effectif final, alors que l’exercice démarrera le 27 septembre prochain. Relégué de Liga Endesa au printemps dernier, Palencia entamera sa présaison lundi.

Né à Detroit, mais ayant grandi à Bordeaux, l’international français juniors (en U16 et U17) a gravité entre trois facs différentes : Texas Tech, Buffalo puis Ole Miss. Avec des rendements bien inégaux : dominant avec les Bulls en 2020/21 (15,3 points à 49% et 10,8 rebonds), l’ancien Espoirs d’Orléans a terminé son exercice NCAA par une copie bien terne sous les couleurs des Rebels (3,4 points à 51% et 2,3 rebonds).

Joshua Mballa n’est pas le seul tricolore à avoir signé cette semaine en seconde division espagnole. Jeudi, c’est Léo Westermann, l’ex-meneur des Bleus, qui a donné son accord à Fuenlabrada.