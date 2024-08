Léo Westermann, « la signature de l’été » en deuxième division espagnole !

Depuis son départ de l’AS Monaco en 2022, Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) a fait basculer sa carrière dans un nouvel univers. Celle des clubs de seconde zone, après s’être constitué une invraisemblable armoire à trophées en tutoyant le gratin du basket continental pendant de longues années (176 matchs d’EuroLeague avec le Partizan Belgrade, Limoges, le CSKA Moscou, le Zalgiris Kaunas, le Fenerbahçe Istanbul, le FC Barcelone et la Roca Team)…

Auteur de sa meilleure saison statistique en professionnel (10,3 points à 42%, 3 rebonds et 4,3 passes décisives en BBL), mais entachée par la relégation de Crailsheim en seconde division allemande, le meneur originaire d’Haguenau va vivre une première personnelle dans les prochains jours : la découverte d’une seconde division.

Une signature d’urgence pour Fuenlabrada

Champion d’Espagne et vainqueur de la Coupe du Roi en 2021 avec le Barça, également aperçu plus récemment à Obradoiro (6,8 points à 36% et 3,4 passes décisives en 2022/23), l’international français a opté pour la Primera FEB (le nouveau nom de la LEB Oro), soit le deuxième échelon du basket espagnol. « C’est la signature de l’été dans le championnat », a tweeté le journaliste Alex Gomez, qui a annoncé en premier sa signature à Fuenlabrada mercredi soir.

💣 BOMBAZO que podría dar @BFuenlabrada 💣 Si nada se tuerce traerá de vuelta a España a todo un Leo Westermann para jugar en #PrimeraFEB Poco que comentar de la trayectoria del francés, sería posiblemente el fichaje del verano en la liga. pic.twitter.com/Blhp45ZR68 — Alex Gómez Cid 🍍 (@alexgcid) August 21, 2024

Au sein du club de la banlieue madrilène, qui a terminé la saison 2023/24 à une décevante 10e place juste après sa descente de Liga Endesa, il remplacera au pied levé le capitaine Tomas Bellas, qui a annoncé en début de semaine qu’il était contraint de prendre du recul pour raisons de santé. « Même si nous n’aurions pas aimé faire cette signature, nous ajoutons un meneur de top niveau : bienvenue Léo Westermann », se réjouit Borja Ruperez, le président de Fuenlabrada.