Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »

Nikola Jokic a clairement exprimé ses intentions concernant son avenir avec les Denver Nuggets. Lors d’une déclaration récente, le triple MVP a affirmé : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours ». Une déclaration qui devrait rassurer les fans de Denver quant à l’avenir de leur franchise player.

Une extension record en vue pour 2025-2026

Le pivot serbe avait la possibilité de signer une extension de quatre ans pour 212 millions de dollars cet été, mais il a choisi d’attendre. Cette décision stratégique lui permettra de parapher un contrat encore plus lucratif l’été prochain : une extension de quatre ans pour 293 millions de dollars.

« Je n’y pense pas vraiment », a déclaré Jokic concernant cette future extension. « Je pense que ces extensions de contrat arrivent comme une récompense, comme quelque chose de naturel dans ce sport. Surtout dans la NBA d’aujourd’hui où vous voyez comment le salary cap augmente et tout. »

Actuellement sous contrat jusqu’en 2026-2027 avec une option joueur pour 2027-2028, Jokic entre dans la troisième année de son contrat supermax de cinq ans et 276 millions de dollars.

Des renforts pour convaincre la superstar

Les Nuggets ont été particulièrement actifs cet été pour entourer leur franchise player. L’organisation a récupéré Bruce Brown, élément clé du titre 2023, et a ajouté Cam Johnson via l’échange de Michael Porter Jr. avec Brooklyn. Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas ont également rejoint l’effectif.

« Bruce est de retour. Nous avons gagné avec lui », a plaisanté Jokic. « Nous avons Cam et Jonas – nous avons plein de nouveaux gars. Nous avons Holmes en bonne santé. On verra. C’est une nouvelle énergie, un nouveau départ pour nous. J’espère que nous pourrons faire quelque chose. »

Ces mouvements semblent avoir convaincu Jokic que la direction était prête à construire une équipe compétitive autour de lui. Après une élimination prématurée au deuxième tour des playoffs, Denver a clairement identifié le manque de profondeur comme un problème majeur à résoudre.