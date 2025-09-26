Recherche
NM1

Saison déjà terminée pour le leader de LyonSO !

NM1 - Darhius Nunn, meneur américain et véritable leader de LyonSO, a vu sa saison s’arrêter brutalement après une grave blessure au genou. Une énorme perte pour le club de Nationale 1 qui avait pourtant parfaitement lancé son exercice 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Darhius Nunn, ici à gauche, en préparation

Crédit photo : LyonSO Basket

LyonSO avait signé un début de saison encourageant, entre qualification en Coupe de France face à Saint-Vallier et victoire inaugurale à Loon Plage (63-76). Mais la grave blessure de son meneur vedette Darhius Nunn vient assombrir le tableau.

Darhius Nunn, une blessure qui change tout

Victime d’une fissure du ménisque et d’une rupture du ligament croisé antérieur, Darhius Nunn (1,75 m, 28 ans) ne rejouera plus cette saison. Arrivé à LyonSO à l’été 2023, l’ancien joueur de Fairmont s’était rapidement imposé comme le moteur de l’équipe. Lors du dernier exercice, il avait tourné à 14,7 points, 2,7 rebonds et 5,2 passes décisives en 39 rencontres de Nationale 1.

Pour Philippe Hervé, le coach lyonnais, ce coup du sort illustre un début de saison semé d’embûches : « Nous avons toujours eu trois ou quatre blessés, tiré sur la corde et elle nous pète à la figure. C’est terrible, notamment pour Darhius, qui était notre leader », regrette son coach dans Le Progrès.

William Gneze arrive en remplaçant médical

Afin de compenser de multiples, LyonSO a déjà activé la piste d’un remplaçant médical. William Gneze (2,01 m, 24 ans) sera aligné pour la première fois lors de la réception de Fos, l’un des grands favoris de la division avec Le Havre. Dans ce contexte, le coach Philippe Hervé devra trouver de nouvelles ressources collectives pour permettre au club de rester compétitif malgré la perte de son chef d’orchestre.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
LyonSO
LyonSO
