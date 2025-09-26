Saison déjà terminée pour le leader de LyonSO !

LyonSO avait signé un début de saison encourageant, entre qualification en Coupe de France face à Saint-Vallier et victoire inaugurale à Loon Plage (63-76). Mais la grave blessure de son meneur vedette Darhius Nunn vient assombrir le tableau.

Darhius Nunn, une blessure qui change tout

Victime d’une fissure du ménisque et d’une rupture du ligament croisé antérieur, Darhius Nunn (1,75 m, 28 ans) ne rejouera plus cette saison. Arrivé à LyonSO à l’été 2023, l’ancien joueur de Fairmont s’était rapidement imposé comme le moteur de l’équipe. Lors du dernier exercice, il avait tourné à 14,7 points, 2,7 rebonds et 5,2 passes décisives en 39 rencontres de Nationale 1.

Pour Philippe Hervé, le coach lyonnais, ce coup du sort illustre un début de saison semé d’embûches : « Nous avons toujours eu trois ou quatre blessés, tiré sur la corde et elle nous pète à la figure. C’est terrible, notamment pour Darhius, qui était notre leader », regrette son coach dans Le Progrès.

William Gneze arrive en remplaçant médical

Afin de compenser de multiples, LyonSO a déjà activé la piste d’un remplaçant médical. William Gneze (2,01 m, 24 ans) sera aligné pour la première fois lors de la réception de Fos, l’un des grands favoris de la division avec Le Havre. Dans ce contexte, le coach Philippe Hervé devra trouver de nouvelles ressources collectives pour permettre au club de rester compétitif malgré la perte de son chef d’orchestre.