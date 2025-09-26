Stade Rochelais Basket : Ibrahima Cherif Haidara revient sur son été historique avec le Mali

Ibrahima Haidara (2,05 m, 32 ans), revenu à La Rochelle cet été après une saison à Nantes, a vécu un été hors du commun. Capitaine de la sélection malienne, l’ailier-fort de 32 ans a décroché une médaille d’argent historique lors de l’Afrobasket, un exploit qui a bouleversé tout un pays.

Un retour en Charente-Maritime marqué par l’Afrobasket

Avant de retrouver la salle Gaston-Neveur ce vendredi (20h) face à Champagne Basket, Haidara savoure encore son incroyable aventure estivale. Avec le Mali, il a atteint la finale de l’Afrobasket en Angola, offrant à son pays un premier podium continental depuis 1972. « Ce parcours est la plus grosse réussite de ma carrière », confiait-il à Sud-Ouest.

PROFIL JOUEUR Ibrahima HAIDARA Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 32 ans (09/10/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4 #144 REB 2 #130 PD 1 #125

Une génération en or autour de son capitaine

Longtemps freiné par les blessures ou les calendriers incompatibles avec sa carrière en Chine, Haidara a finalement connu sa grande compétition internationale. Il a encadré une jeune génération déjà vice-championne du monde U19 en 2019. Après une préparation sérieuse en Turquie, le Mali a enchaîné les exploits : élimination de la Côte d’Ivoire en quarts de finale, succès en demi-finale contre le Sénégal et qualification historique pour la finale.

Des émotions qui dépassent le cadre sportif

La finale contre l’Angola a laissé un goût amer, mais l’essentiel était ailleurs. Le retour à Bamako a été triomphal : djembés à l’aéroport, cortège jusqu’au stade, supporters en larmes. « Les gens en pleuraient… On est resté deux jours à Bamako, c’était incroyable », raconte-t-il.

Focus désormais sur La Rochelle

Si l’aventure malienne restera un moment marquant de sa carrière, Haidara veut désormais se concentrer sur le Stade Rochelais. Après le titre de champion de Pro B 2024, le club veut continuer à grandir et comptera sur son expérience et son énergie pour faire vibrer Gaston-Neveur cette saison.