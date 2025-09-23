Recherche
NBA

LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google

La superstar des Lakers dément les estimations de sa richesse. LeBron James affirme que les chiffres circulant sur internet concernant sa fortune milliardaire sont « faux » et plaisante sur son statut financier réel.
00h00
LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Crédit photo : Katie Goodale / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Des déclarations qui remettent en question les estimations médiatiques

LeBron James a créé la surprise lors d’une récente interview accordée à la chaîne Complex, dans l’émission 360 With Speedy. À 40 ans, la légende du basket a vivement contesté les estimations de sa fortune, souvent évaluée à 1,2 milliard de dollars par les médias spécialisés et relayée par les moteurs de recherche.

Une carrière jalonnée de contrats lucratifs malgré ses dires

Lorsque l’animateur Speedy Morman lui a rappelé qu’une « simple recherche Google » indiquait ce montant colossal, le joueur de Los Angeles Lakers a immédiatement réagi. Il a déclaré : « Tu veux que je commence à mentir ? La recherche Google, c’est un mensonge. C’est faux. C’est bien moins. Bien moins. J’ai juste quelques milliers à la banque. J’ai quelques milliers. C’est tout. »

Ces propos contrastent fortement avec le statut de premier joueur NBA actif milliardaire que lui attribue Forbes depuis 2022. Poursuivant sur un ton humoristique, LeBron James a ajouté que la plupart de ses possessions lui étaient offertes : « Tout ce que j’ai sur moi est gratuit. Cette montre Richard Mille édition LeBron… Mon alliance qui dit My queen… Gratuit ! Casquette, durag… Gratuit ! »

Un palmarès financier qui contredit ses dires

Depuis son entrée en NBA après avoir été drafté en première position par les Cleveland Cavaliers, LeBron James a signé plusieurs contrats à neuf chiffres. Plus récemment, à l’été 2025, il a prolongé son engagement avec les Lakers pour une saison supplémentaire, assortie d’un salaire de 52,6 millions de dollars.

Par ailleurs, au-delà de ses revenus sportifs, « The King » a bâti un véritable empire commercial. Il multiplie les partenariats lucratifs avec des marques comme Nike, PepsiCo ou Beats by Dre. En parallèle, il a lancé ses propres entreprises, dont la société de divertissement SpringHill Company et la marque de nutrition sportive Ladder.

Une conclusion pleine d’autodérision

Pour clore l’interview, la star a une nouvelle fois fait preuve d’humour : « Je n’ai pas d’argent, mec. Ce sont mes enfants qui ont tout le fric maintenant, avec les contrats NIL (Name, Image and Likeness) et tout ça. Ils s’occupent de papa maintenant. Moi, je n’ai plus rien. Je suis fauché. » Cette remarque faisait notamment référence à son fils Bronny, qui évolue désormais dans la même équipe que lui, aux Lakers.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
