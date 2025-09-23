LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google

Des déclarations qui remettent en question les estimations médiatiques

LeBron James a créé la surprise lors d’une récente interview accordée à la chaîne Complex, dans l’émission 360 With Speedy. À 40 ans, la légende du basket a vivement contesté les estimations de sa fortune, souvent évaluée à 1,2 milliard de dollars par les médias spécialisés et relayée par les moteurs de recherche.

LeBron James claims his net worth is much less than the reported $1.2B. Details: https://t.co/f7VarVefB7 pic.twitter.com/iPtMLEwtmN — Complex Sports (@ComplexSports) September 19, 2025

Une carrière jalonnée de contrats lucratifs malgré ses dires

Lorsque l’animateur Speedy Morman lui a rappelé qu’une « simple recherche Google » indiquait ce montant colossal, le joueur de Los Angeles Lakers a immédiatement réagi. Il a déclaré : « Tu veux que je commence à mentir ? La recherche Google, c’est un mensonge. C’est faux. C’est bien moins. Bien moins. J’ai juste quelques milliers à la banque. J’ai quelques milliers. C’est tout. »

Ces propos contrastent fortement avec le statut de premier joueur NBA actif milliardaire que lui attribue Forbes depuis 2022. Poursuivant sur un ton humoristique, LeBron James a ajouté que la plupart de ses possessions lui étaient offertes : « Tout ce que j’ai sur moi est gratuit. Cette montre Richard Mille édition LeBron… Mon alliance qui dit My queen… Gratuit ! Casquette, durag… Gratuit ! »

Un palmarès financier qui contredit ses dires

Depuis son entrée en NBA après avoir été drafté en première position par les Cleveland Cavaliers, LeBron James a signé plusieurs contrats à neuf chiffres. Plus récemment, à l’été 2025, il a prolongé son engagement avec les Lakers pour une saison supplémentaire, assortie d’un salaire de 52,6 millions de dollars.

Par ailleurs, au-delà de ses revenus sportifs, « The King » a bâti un véritable empire commercial. Il multiplie les partenariats lucratifs avec des marques comme Nike, PepsiCo ou Beats by Dre. En parallèle, il a lancé ses propres entreprises, dont la société de divertissement SpringHill Company et la marque de nutrition sportive Ladder.

Une conclusion pleine d’autodérision

Pour clore l’interview, la star a une nouvelle fois fait preuve d’humour : « Je n’ai pas d’argent, mec. Ce sont mes enfants qui ont tout le fric maintenant, avec les contrats NIL (Name, Image and Likeness) et tout ça. Ils s’occupent de papa maintenant. Moi, je n’ai plus rien. Je suis fauché. » Cette remarque faisait notamment référence à son fils Bronny, qui évolue désormais dans la même équipe que lui, aux Lakers.