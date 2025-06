Champion de Pro B avec La Rochelle en 2024, Chérif Haidara signe son retour au Stade Rochelais

Un shérif est de retour en ville à La Rochelle ! Chérif Haidara, champion de Pro B avec le Stade Rochelais en 2024, va de nouveau porter le maillot Maritime, avec un engagement portant sur deux saisons.

🔏 Guess who's 𝗯𝗮𝗰𝗸?! 🔙 Acteur majeur de la montée en Betclic ÉLITE l'an passé – et après une saison à Nantes – 𝗖𝗵𝗲𝗿𝗶𝗳 𝗛𝗮𝗶𝗱𝗮𝗿𝗮 fait son retour au Club et sera Rochelais pour les deux prochaines saisons ! Bon retour Cherif 💛#WelcomeBackCherif | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) June 23, 2025

Retour d’un soldat de l’ombre pour La Rochelle

Après une saison difficile en Betclic ELITE, marquée par une relégation en ELITE 2 et un exercice à 26 défaites en 30 matchs, le Stade Rochelais fait revenir un vrai gagneur. Après avoir passé pratiquement une décennie en… Chine, notamment à Wuhan, Ibrahima Haidara (2,05 m, 32 ans) a très souvent connu le succès depuis son arrivée en France en 2022.

D’abord parce qu’il a participé à l’accession de Feurs de la Nationale 2 vers la Nationale 1. Puis parce qu’il s’est imposé comme un élément essentiel du titre rochelais permettant l’accession à la Betclic ELITE, dans un rôle de parfait joueur de l’ombre (6,8 points à 48% et 4,1 rebonds en 17 minutes de jeu). Après deux saisons couronnées de succès sur le plan collectif, l’ailier a cependant connu un exercice plus difficile en 2024-2025 à Nantes, qui s’est finalement bien terminé avec un maintien assuré en ELITE 2 (8,4 points et 4,8 rebonds en 23 minutes de jeu).

PROFIL JOUEUR Ibrahima HAIDARA Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 32 ans (09/10/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #110 REB 4,8 #44 PD 0,9 #187

Cherif Haidara ne sera en tout cas pas dépaysé pour son retour à La Rochelle, puisqu’il retrouvera une bonne base de ses coéquipiers du titre de 2024 comme Jérôme Sanchez, Gaëtan Clerc ou Lucas Hergott. Mais pas le même entraîneur, avec la succession de Germain Castano à la place de Julien Cortey. « Il connaît bien la division, et c’est un point important dans notre recrutement », indique le nouveau technicien rochelais dans le communiqué du club. « Chérif est capable de prendre des rebonds, de bien conclure près du cercle, il est adroit à trois points, et sa grande envergure lui permet d’être dissuasif en défense. »