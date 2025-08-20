Recherche
EuroBasket masculin

Après sa frayeur, Luka Doncic en balade contre la Grande-Bretagne

Luka Doncic dissipe les inquiétudes sur sa blessure au genou. La star slovène a inscrit 28 points et délivré 10 passes dans la victoire de la Slovénie face à la Grande-Bretagne (93-81), signant le premier succès de sa sélection en préparation à l'EuroBasket 2025.
00h00
Après sa frayeur, Luka Doncic en balade contre la Grande-Bretagne
Crédit photo : FIBA

Les supporters slovènes peuvent être soulagés. Luka Doncic a effacé toutes les craintes concernant sa blessure au genou en livrant une performance magistrale lors de la victoire de la Slovénie contre la Grande-Bretagne (93-81) mardi 19 août à Ljubljana. Ce premier succès en préparation à l’EuroBasket 2025 a été marquée par le retour en force de la superstar des Dallas Mavericks.

– Ljubljana (SLO)

Un démarrage canon pour rassurer tout le monde

Luka Doncic a rapidement rassuré ses fans en inscrivant 21 points dès la première mi-temps, dont 20 dans ses dix premières minutes sur le parquet. Il a fait preuve d’une belle adresse, notamment depuis la ligne des lancers francs où il a réussi un parfait 10 sur 10 pour commencer la rencontre. Au final, la star slovène a terminé avec des statistiques impressionnantes : 28 points à 7 sur 17 aux tirs et 12 sur 14 aux lancers francs, complétées par 10 passes décisives, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 contre.

Cette performance a définitivement apaisé les inquiétudes des supporters slovènes, qui s’étaient alarmés samedi dernier lorsque Doncic avait quitté le terrain en cours de troisième quart-temps face à la Lettonie à Riga, touché au genou. Heureusement, la blessure s’est révélée moins grave que redouté initialement.

La Slovénie a également livré une prestation collective de qualité, par rapport à ces précédentes prestations en préparation, même si l’adversaire était de moindre envergure. Malgré un bilan mitigé en préparation, les Slovènes se rendront à Katowice avec confiance pour affronter la Serbie lors de leur dernier match de préparation, avant d’entamer l’EuroBasket dans le groupe D aux côtés de la Belgique, la France, l’Islande, Israël et la Pologne, pays hôte.

