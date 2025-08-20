Recherche
NM1

Saison déjà terminée pour Mohamed Sidibé (SCABB Lab) !

NM1 - Mohamed Sidibé n'aura même pas l'occasion de débuter sa seconde saison consécutive au SCABB Lab. Le pivot a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.
00h00
Crédit photo : Lilian Bordron

La saison 2025-2026 n’a même pas débutée que Mohamed Sidibé doit déjà faire une croix dessus. Le pivot du SCABB Lab a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche, mettant d’office un terme à sa saison.

Coup d’arrêt pour Mohamed Sidibé

À Andrézieux-Bouthéon depuis 2023, avant que ce dernier club ne fusionne avec Saint-Chamond, Mohamed Sidibé n’aura pas donc l’occasion de confirmer ses progrès des deux dernières saisons. Parmi les satisfactions de la première année d’existence du SCABB Lab, l’intérieur tournait à plus de 9 points à 46% aux tirs, 5 rebonds et 1 interception sur 40 matchs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mohamed Sidibe.jpg
Mohamed SIDIBE
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 23 ans (25/05/2002)
Nationalités:

logo mali.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
9
#137
REB
5,8
#29
PD
1
#250

Avant de lancer sa carrière professionnelle dans la Loire, Mohamed Sidibé est passé par les Espoirs du SLUC Nancy et du Limoges CSP. Au sein des deux formations, il avait été monstrueux dans le championnat U21, mais n’avait pas réussi à intégrer durablement les effectifs professionnels.

Cette blessure est en tout cas un coup dur pour Mohamed Sidibé, qui aurait pu aspirer à intégrer l’équipe première du SCABB en ÉLITE 2 dans un futur proche.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NM1
NM1
SCABB Lab
SCABB Lab
