Saison déjà terminée pour Mohamed Sidibé (SCABB Lab) !

La saison 2025-2026 n’a même pas débutée que Mohamed Sidibé doit déjà faire une croix dessus. Le pivot du SCABB Lab a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche, mettant d’office un terme à sa saison.

🏥 Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Mohamed Sidibé, joueur de NM1, sera opéré début septembre. Le SCABB souhaite un bon rétablissement à son jeune pivot dont la saison est d’ores et déjà terminée. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wUSx63ox4H — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) August 19, 2025

Coup d’arrêt pour Mohamed Sidibé

À Andrézieux-Bouthéon depuis 2023, avant que ce dernier club ne fusionne avec Saint-Chamond, Mohamed Sidibé n’aura pas donc l’occasion de confirmer ses progrès des deux dernières saisons. Parmi les satisfactions de la première année d’existence du SCABB Lab, l’intérieur tournait à plus de 9 points à 46% aux tirs, 5 rebonds et 1 interception sur 40 matchs.

PROFIL JOUEUR Mohamed SIDIBE Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 23 ans (25/05/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 9 #137 REB 5,8 #29 PD 1 #250

Avant de lancer sa carrière professionnelle dans la Loire, Mohamed Sidibé est passé par les Espoirs du SLUC Nancy et du Limoges CSP. Au sein des deux formations, il avait été monstrueux dans le championnat U21, mais n’avait pas réussi à intégrer durablement les effectifs professionnels.

Cette blessure est en tout cas un coup dur pour Mohamed Sidibé, qui aurait pu aspirer à intégrer l’équipe première du SCABB en ÉLITE 2 dans un futur proche.