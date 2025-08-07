Recherche
NM1

Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet

NM1 - Le nouvel entraîneur du SCABB LAB Marc Berjoan connaît désormais son équipe complète pour sa première saison à la tête du club. L’ancien technicien des Espoirs de Roanne peut compter sur un groupe de 12 jeunes joueurs, coloré par son passage à la Chorale.
00h00
Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet

L’effectif complet du SCABB LAB est désormais connu, pour la première saison de Marc Berjoan à la tête de l’équipe.

Crédit photo : SCABB

Le visage de l’équipe de NM1 du Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket (SCABB LAB) est désormais connu ! Le nouvel entraîneur de la formation ligérienne Marc Berjoan peut compter sur un groupe de 12 joueurs faisant la part belle à la jeunesse, dont une partie avec qui il a déjà collaboré lorsqu’il était à la tête des Espoirs de Roanne.

 

Le meilleur marqueur Théo Bouteille de retour

Le poste de meneur de jeu est rajeuni et new look, avec l’arrivée d’Allan Marius en provenance du Havre. Le meneur de 22 ans est un habitué de la division, où il évolue depuis déjà trois ans en Normandie. Malgré son jeune âge, il pourra ainsi accompagner le plus jeune encore Clément Dumoux (1,84 m, 19 ans), signé professionnel en juillet dernier. Formé au club, Dumoux compte déjà 12 apparitions chez les pros la saison passée, en parallèle de l’équipe Espoirs du SCABB avec qui il tournait à 10 points, 2,9 rebonds et 4,4 passes décisives par match en 2024-2025. “Il est logiquement récompensé aujourd’hui par la signature de ce premier contrat professionnel, qui lui permet d’intégrer l’effectif à 100%”, peut-on lire dans le communiqué d’annonce du club.

Sur les lignes arrières, Marc Berjoan peut s’appuyer sur le retour de blessure de Theo Bouteille (1,92 m, 27 ans). Le meilleur marqueur du club la saison passée (plus de 13 points de moyenne) s’était rompu les ligaments de la cheville gauche courant avril, nécessitant une opération puis quatre mois d’arrêt et de réathlétisation. L’ancien joueur du Paris Basketball fait la paire avec un arrière bien connu du coach Berjoan : Samuel Mariscal (1,93 m, 20 ans)Arrivé en janvier 2025 via une licence d’autorisation secondaire (AS), Samuel Mariscal portait le maillot ligérien en NM1 en parallèle de son engagement avec l’équipe U21 de la Chorale, dans le championnat Espoirs Pro B. Il se concentre dorénavant sur la NM1 avec Saint-Chamond, où il est prêté pour la saison à venir.

Anatole Humeau, de MVP du Trophée du Futur à la NM1

L’aile ligérienne est elle très rajeunie. Capable de jouer au poste 2 comme dans l’aile ou même à la mène, le jeune Anatole Humeau (1,92 m, 20 ans), double MVP du Trophée du Futur avec la JL Bourg, va quant à lui lancer sa carrière professionnelle au SCABB, dans un double projet entre l’Élite 2 et la NM1. Humeau est l’un des deux nouveaux jeunes dans l’aile ligérienne, avec Malcom Ndiaye (1,97 m, 19 ans), qui a signé un contrat stagiaire cet été pour continuer à évoluer avec les Espoirs en parallèle des professionnels NM1. La continuité à ce poste sera assurée par Albert Shungu et Hugo Cucherat, déjà présents depuis un et deux ans dans l’effectif, mais à peine plus âgés que les deux nouveaux ailiers (22 ans).

L’effectif version 2025/26 du SCABB LAB : 

  • Dumoux – Marius – Mariscal – Bouteille
  • Humeau – Cucherat – N’Diaye – Shungu
  • Cece – Dikhaté – Kuyo – Sidibe
Arthur Puybertier
NM1
NM1
SCABB Lab
SCABB Lab
dem7
Je pensais vraiment qu'ils feraient monter Sidibé en proB A coup sûr ça sera sa dernière saison à ce niveau s'il continue comme ça Il a tout du poste 5 moderne shoot a mi distance fiable c'est un bon passeur également et un physique de déménageur
