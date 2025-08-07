Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet

Le visage de l’équipe de NM1 du Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket (SCABB LAB) est désormais connu ! Le nouvel entraîneur de la formation ligérienne Marc Berjoan peut compter sur un groupe de 12 joueurs faisant la part belle à la jeunesse, dont une partie avec qui il a déjà collaboré lorsqu’il était à la tête des Espoirs de Roanne.

Le meilleur marqueur Théo Bouteille de retour

Le poste de meneur de jeu est rajeuni et new look, avec l’arrivée d’Allan Marius en provenance du Havre. Le meneur de 22 ans est un habitué de la division, où il évolue depuis déjà trois ans en Normandie. Malgré son jeune âge, il pourra ainsi accompagner le plus jeune encore Clément Dumoux (1,84 m, 19 ans), signé professionnel en juillet dernier. Formé au club, Dumoux compte déjà 12 apparitions chez les pros la saison passée, en parallèle de l’équipe Espoirs du SCABB avec qui il tournait à 10 points, 2,9 rebonds et 4,4 passes décisives par match en 2024-2025. “Il est logiquement récompensé aujourd’hui par la signature de ce premier contrat professionnel, qui lui permet d’intégrer l’effectif à 100%”, peut-on lire dans le communiqué d’annonce du club.

Sur les lignes arrières, Marc Berjoan peut s’appuyer sur le retour de blessure de Theo Bouteille (1,92 m, 27 ans). Le meilleur marqueur du club la saison passée (plus de 13 points de moyenne) s’était rompu les ligaments de la cheville gauche courant avril, nécessitant une opération puis quatre mois d’arrêt et de réathlétisation. L’ancien joueur du Paris Basketball fait la paire avec un arrière bien connu du coach Berjoan : Samuel Mariscal (1,93 m, 20 ans). Arrivé en janvier 2025 via une licence d’autorisation secondaire (AS), Samuel Mariscal portait le maillot ligérien en NM1 en parallèle de son engagement avec l’équipe U21 de la Chorale, dans le championnat Espoirs Pro B. Il se concentre dorénavant sur la NM1 avec Saint-Chamond, où il est prêté pour la saison à venir.

Anatole Humeau, de MVP du Trophée du Futur à la NM1

L’aile ligérienne est elle très rajeunie. Capable de jouer au poste 2 comme dans l’aile ou même à la mène, le jeune Anatole Humeau (1,92 m, 20 ans), double MVP du Trophée du Futur avec la JL Bourg, va quant à lui lancer sa carrière professionnelle au SCABB, dans un double projet entre l’Élite 2 et la NM1. Humeau est l’un des deux nouveaux jeunes dans l’aile ligérienne, avec Malcom Ndiaye (1,97 m, 19 ans), qui a signé un contrat stagiaire cet été pour continuer à évoluer avec les Espoirs en parallèle des professionnels NM1. La continuité à ce poste sera assurée par Albert Shungu et Hugo Cucherat, déjà présents depuis un et deux ans dans l’effectif, mais à peine plus âgés que les deux nouveaux ailiers (22 ans).

Le secteur intérieur n’échappe pas à la règle et est lui aussi largement renouvelée. Seul l’international malien Mohamed Sidibe, vraie satisfaction de la saison dernière avec 9 points et 5,8 rebonds de moyenne en 22 minutes, conserve sa place dans le roster. Il est rejoint par Nelson Cece, capable d’apporter de la stabilité et de la constance après un bon exercice à Avignon – Le Pontet.

Marc Berjoan teinte également sa raquette avec son expérience à Roanne en ayant fait venir Serigne Diakhate (2,06 m, 21 ans). Le U22 retrouve Samuel Mariscal, un autre jeune passé par Roanne cette saison, mais surtout son ancien coach chez les Espoirs roannais. Le quatuor de “big men” est complété par Narcisse Kuyo (2,05 m, 21 ans), dominant en Espoirs Pro B avec Nantes la saison passée (11,6 points et 11,2 rebonds pour 18 d’évaluation). Le jeune de 20 ans vient passer un nouveau cap dans sa carrière, après avoir déjà vécu ses premières apparitions en Elite 2 au NBH.

L’effectif version 2025/26 du SCABB LAB :