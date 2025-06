Serigne Diakhate rejoint le SCABB et retrouve Marc Berjoan

Le SCABB Lab continue de construire son effectif pour la saison prochaine en Nationale 1 avec l’arrivée de Serigne Diakhate (2,06 m, 20 ans). L’ancien intérieur des Espoirs de la Chorale de Roanne s’est engagé pour deux saisons avec le club ligérien, où il retrouvera son ancien entraîneur Marc Berjoan.

Un titre en Espoirs Élite 2 pour conclure deux belles saisons à Roanne

Après une première expérience d’un an en Espagne, à Rioverde Clavijo (LEB Plata), Serigne Moustapha Diakhate a passé les deux dernières saisons au centre de formation de la Chorale de Roanne. Il y a d’abord évolué en Espoirs Élite, avant de poursuivre en Espoirs Élite 2 cette saison.

En 2024-2025, il s’est illustré avec des moyennes de 11,1 points, 6,2 rebonds, 3,1 passes décisives et 14,2 d’évaluation. Un rendement solide qui s’est confirmé lors du Final Four, où il a contribué à la victoire finale de la Chorale. Roanne a été sacrée championne de France Espoirs Élite 2 au terme du Final Four, en battant Antibes en finale.

« Une fin de saison de très haut niveau pour Serigne qui a eu un impact considérable lors de ces matchs décisifs », souligne le SCABB dans son communiqué.

Une double continuité au SCABB : le coach et un coéquipier retrouvés

À Andrézieux, le U22 ne sera pas en terrain inconnu. Il retrouvera Samuel Mariscal, un autre jeune passé par Roanne cette saison, mais surtout Marc Berjoan, désormais coach du SCABB en Nationale 1, qui l’a dirigé chez les Espoirs roannais.

Avec son profil énergique et sa capacité à impacter dans plusieurs secteurs, Serigne Moustapha Diakhate viendra densifier la raquette du SCABB. Son contrat porte sur deux saisons. « Serigne viendra apporter de la densité et de l’intensité dans la raquette du SCABB », conclut le club.