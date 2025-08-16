Nathan Soliman, premier U16 Français au-delà des 20 points de moyenne depuis… 20 ans

Il est l’un des prospects qui brille le plus dans tout cet EuroBasket U16. Annoncé comme un des diamants les plus précieux de la génération 2009, Nathan Soliman (2,03 m, 16 ans) n’a pas déçu. Ses performances match après match ont confirmé les attentes. Et même si les résultats collectifs ne seront pas ceux attendus (l’équipe de France va terminer 6e ou 5e au mieux), son tournoi restera dans les mémoires. Le natif de Vichy est en effet sur le point de terminer l’Euro au-dessus des 20 points de moyenne, ce qui n’était pas arrivé depuis… 2005.

Une compétition marquante

À l’époque il y a 20 ans, c’est un autre natif de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait dépassé cette barre symbolique : Antoine Diot. Après avoir participé une première fois en 2004 en étant surclassé, le meneur aux 18 saisons pro et 93 sélections en équipe nationale avait explosé les compteurs en marquant 21,9 points de moyenne. Il avait même été élu MVP de l’Euro malgré la défaite des Bleuets en finale contre la Turquie. Soliman, lui, ne pourra pas obtenir une telle récompense au vu de la place finale de son équipe. Il aurait pourtant les statistiques nécessaires.

Avant le dernier match, le poste 4 du Pôle France tourne à 20,2 points à 50,6% aux tirs (dont 18,2% à 3-points), 10,5 rebonds, 2,2 passes décisives, 2,2 interceptions et 1,7 contre en 29 minutes de moyenne. Après une première sortie mesurée contre la Suisse (13 points et 10 rebonds), il a enchaîné… cinq matchs d’affilée au-dessus des 20 points. Son dernier match à 37 d’évaluation contre l’Espagne a encore plus fait monter ses chiffres. Le joueur courtisé par Cholet a dominé les raquettes de toutes les nations, en étant au-dessus du lot physiquement et techniquement. Sans pour autant forcer le scoring et en restant concentré sur les autres secteurs du jeu, comme la défense ou la création, comme en témoigne son évaluation globale (25,7). Il a aussi souvent été bien servi par son meneur Aaron Towo-Nansi.

🇫🇷 Nathan Soliman (6’8”, 2009) was once again outstanding for France 🇫🇷 in their ranking game win over Spain 🇪🇸 at the U16 EuroBasket, delivering a dominant all-around performance that reinforced his status as the top 2009-born prospect in the world. 🔹 26 PTS on 10/21 FG and a… pic.twitter.com/uaggUFgNS6 — Scouting lab (@scouting_lab) August 15, 2025

Un contexte favorable

Le coaching de Nicolas Absalon et de son staff est aussi fait pour mettre en valeur Nathan Soliman. Avec 28,9 minutes de moyenne, il est le 7e joueur le plus utilisé de cet Euro (4e meilleur scoreur), toutes nations confondues. Ce qui est rare pour un joueur français dans une compétition de jeunes, habituellement ménagés dans les premiers matchs au vu des gros écarts infligés. Mais le staff n’a pas hésité à le faire jouer dans des fin de match en blow-out. Ce qui a peut-être pénalisé l’équipe en fin de match contre l’Italie, où sa fatigue s’est faite ressentir après avoir joué 38 minutes.

Cette équipe de France U16 s’est largement reposée sur 2-3 joueurs, pour le meilleur comme pour le pire. Ce qui aura été bénéfique individuellement pour le trio Soliman / Towo-Nansi / Messi Yangala, l’aura moins été collectivement. Les Bleuets vont devoir se battre pour obtenir la 5e place, synonyme de dernier ticket qualificatif pour le Mondial U17 l’été prochain. Quant à Soliman, un dernier match solide sera attendu pour se maintenir au-dessus des 20 points de moyenne. Ce qu’aucun Français n’avait donc réussi en U16 depuis 20 ans.

Les trois derniers Français élus MVP de la compétition (Cameron Houindo en 2024, Killian Hayes en 2017, Killian Tillie en 2014) n’ont pas réussi à atteindre ces chiffres. Ni des gros scoreurs sous le maillot bleu comme Evan Fournier ou Nolan Traoré. L’Euro du prospect attendu au top de la Draft 2028 restera dans les annales.