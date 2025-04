Towo-Nansi à Cholet, Yimga-Moukouri à Nanterre mais un exode des prospects français à l’étranger ?

Alors que les deux derniers n°1 de la Draft NBA sont sortis de Betclic ÉLITE, que Nolan Traoré, top prospect mondial, a fait le choix de rester à Saint-Quentin plutôt que de former un duo prometteur avec Cooper Flagg à Duke ou de rejoindre le programme Next Star de National Basketball League (Australie), la nouvelle génération pourrait elle prendre son envol en dehors de l’Hexagone.

L’Australie toujours à l’affût des prospects français

Hormis Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), promis à une place dans l’effectif de l’équipe professionnelle de Cholet, et Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans), qui fait le choix de retourner à Nanterre pour être accompagné par Julien Mahé, la génération 2007-2008-2009 pourrait prendre les voiles. C’est ainsi que Noa Kouakou-Heugue (2,04 m, 17 ans) devrait opter pour le programme Next Star en NBL. L’ancien club d’Alexandre Sarr, Perth, l’apprécie tout particulièrement. Il n’est pas le seul qui fait l’objet de convoitises de la part du programme australien. Encore dans sa saison U17, Cameron Houindo (2,01 m, 17 ans) est sollicité Down Under, comme aux quatre coins de l’Europe. Mais aucun choix n’a encore été pris à ce jour par le Nordiste. Ses coéquipiers du Pôle France Jonas Boulefaa (2,03 m, 18 ans) et Meissa Faye (1,97 m, 17 ans) sont encore dans l’expectative, avec un attrait tout particulier pour le championnat universitaire étasunien (NCAA). Illinois a longtemps tenu la corde pour le poste 4 venu du Sud-Ouest, mais le Fighting Illini vient de recruter trois intérieurs.

Ulm continue de faire recette chez les prospects français

Parmi les sortants du Pôle France, un deuxième au moins sera en LNB puisque Yannis Allard (2,00 m, 18 ans) devrait opter pour La Rochelle où il retrouverait l’ancien coach du centre de formation de Nanterre Mickaël Bur. De la génération 2007, il ne sera néanmoins pas le seul arrière à rester en France puisque Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans) est à Strasbourg, Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) à Cholet et Akram Naji (1,93 m, 18 ans) – bien que probablement prêté – à Chalon. En revanche, Adam Atamna (1,94 m, 17 ans) a la possibilité de franchir le Rhin. Le shooteur mis en couveuse à LyonSO par l’ASVEL est démarché par Ulm, qui a propulsé la carrière de divers prospects ces dernières années. C’est également le cas pour le longiligne ailier de Saint-Quentin, Mohamed Diakite (2,10 m, 19 ans), qui jouit d’une belle cote outre-Atlantique.

Un salaire démentiel pour Kamardine à Kansas State

Car l’exode des jeunes potentiels français ne devraient pas concerner que les plus jeunes. De plus en plus ouverte à l’arrivée de joueurs déjà confirmés au niveau professionnel, la NCAA attire encore plus depuis la mise en place du NIL. Ainsi, Kansas State a proposé un salaire défiant toute concurrence à Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans), qui devrait ainsi quitter la JDA Dijon au moment où d’autres joueurs de sa génération, comme Adama Bal et Maxime Raynaud, en ont eux terminé avec leur cursus universitaire. Mais notre petit doigt nous dit que le Marseillais sera loin d’être le dernier à faire ce choix cet été, au grand dam de la LNB et de la FIBA qui sont sans solution face aux dollars de l’oncle Sam… Heureusement, la FFBB conserve encore l’un de ses joyaux, Nathan Soliman (2,01 m, 15 ans), qui devrait faire une année de plus au Pôle France malgré le fort intérêt d’un club français – mais pas que – cette fois, Cholet Basket. Ouf.