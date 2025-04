Chassé-croisé confirmé entre Nanterre et Saint-Quentin : Julien Mahé et Philippe Da Silva vont inverser leur poste

Le mouvement se précise sur les bancs de Betclic ELITE. Alors que Nanterre et Saint-Quentin sont en course pour le play-in, les deux clubs sont désormais liés par un étonnant chassé-croisé entre leurs entraîneurs. Julien Mahé, coach du SQBB, a activé sa clause de sortie pour rejoindre Nanterre 92. En retour, Philippe Da Silva, actuellement en poste chez les Franciliens et en lice pour une place au Final Four de la Ligue des Champions (BCL), a reçu une offre de deux ans de contrat de la part du club picard. Dans le même temps, Nanterre continue de se projeter vers l’avenir avec l’arrivée d’un des plus gros prospects du pays, Hugo Yimga-Moukouri.

Da Silva en route vers le SQBB

C’est un jeu de ping-pong inattendu mais désormais concret. Après cinq années passées à Saint-Quentin, Julien Mahé a utilisé une clause lui permettant de quitter Saint-Quentin, qu’il a mené des bas fonds de la Pro B à la BCL.

En face, Philippe Da Silva – qui aura l’opportunité d’emmener Nanterre vers un possible Final Four de BCL – est pressenti pour prendre la relève à Saint-Quentin. Selon nos informations, une proposition de contrat de deux saisons lui a été transmise. En cas d’accord avec Nanterre pour rompre son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2026, l’actuel coach de Nanterre cédera donc sa place à… son successeur.

Hugo Yimga-Moukouri, un renfort XXL pour Nanterre

Alors que Julien Mahé posera ses valises cet été, le chantier est déjà en cours du côté du recrutement. Avec un coach apprécié pour son travail auprès des jeunes potentiels, Nanterre va accueillir – ou plutôt faire revenir – un talent précoce du basket français : Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans). L’ailier du Pôle France, réputé pour ses qualités physiques et son engagement, jouait déjà pour le club du 92 avant de s’installer à l’INSEP.

En Nationale 1 cette saison, il tourne à 12,4 points, 5,1 rebonds et 1,1 passe décisive en 35 matchs. Entré au Pôle France avec une année d’avance, il en sortira également plus tôt que prévu. Mais avant de s’engager avec Nanterre, le jeune ailier a un dernier objectif en tête : offrir à son équipe le titre au Next Generation Tournament, après la finale perdue en 2024 à Berlin, fin mai à Abou Dabi.