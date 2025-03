Jonas Boulefaa (Pôle France) réfléchit à la NCAA pour son avenir

Jonas Boulefaa va-t-il faire partie de la nouvelle vague de départs de prospects français vers la NCAA à l’été 2025 ? En tout cas, le joueur du Pôle France étudie cette possibilité d’une poursuite de sa formation outre-Atlantique. En effet, le shooteur a déjà effectué une visite dans une université, celle d’Illinois.

Après avoir été l’une des révélations du Pôle France pour sa première saison en 2023-2024, Jonas Boulefaa (2,03 m, 18 ans) connaît un arrêt dans sa progression en 2024-2025. Dès septembre, il a vu sa saison prendre fin en raison d’une blessure. En convalescence donc avant de revenir cet été pour disputer l’EuroBasket U18 avec l’équipe de France (du 26 juillet au 3 août en Serbie), l’ailier-fort en profite pour réfléchir à quelle tournure il souhaite donner à sa carrière, entre l’attrait de la NCAA ou devenir professionnel en Europe.

« Je suis très intéressé par le fait de jouer en université, mais je ne ferai pas encore mon choix entre y aller ou rester en Europe de suite », expliquait-il fin février à 247sports.com. Le média américain spécialisé dans les sports étasuniens précise que Jonas Boulefaa devrait communiquer sa décision concernant son avenir au cours du mois de mai.

French forward Jonas Boulefaa is weighing both college and pro options.

He recaps his official to Illinois, schools involved, and his timeline.

"I'm very interested in college but I won't make my choice on going or staying in Europe just yet.”

— Dushawn London (@DushawnLondon1) February 26, 2025