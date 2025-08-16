Recherche
NM1

Pays Salonais Basket 13 : un effectif taillé pour la NM1 avec Marius Balanca et quatre renforts majeurs

NM1 - Promu en Nationale 1, le Pays Salonais Basket 13 entame la saison 2025-2026 avec un recrutement ambitieux. Marius Balanca, prospect de la JDA Dijon, rejoint notamment Yohan Imboua, Guillaume Valayer, Camille Jean et l’Américain Sai Witt pour composer un effectif complet autour du coach Sébastien Chérasse.
00h00
Résumé
Pays Salonais Basket 13 : un effectif taillé pour la NM1 avec Marius Balanca et quatre renforts majeurs

Solide pivot en NCAA, Sai Witt démarre sa carrière professionnelle à Salon-de-Provence

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Le Pays Salonais Basket 13 (PSB 13) a repris l’entraînement avec l’intégralité de son groupe pour la saison 2025-2026, la première du club en Nationale 1 depuis les années 2000. L’été a été marqué par une campagne de recrutement dense, avec l’arrivée de profils jeunes, expérimentés et athlétiques. L’objectif est clair : bâtir une équipe compétitive capable de s’imposer au troisième échelon national.

LIRE AUSSI

Un recrutement ciblé pour franchir un cap

Le club a officialisé la signature du poste 4 Guillaume Valayer (2,01 m, 28 ans), en provenance de Berck (NM1). Solide rebondeur (6,1 prises/match) et passeur inspiré (2,7 passes), il a tourné à 9,6 points et 13,8 d’évaluation la saison passée. « Guillaume colle parfaitement à l’identité qu’on veut construire », explique Sébastien Chérasse.

De l’explosivité dans la raquette

Le secteur intérieur s’est renforcé avec l’arrivée de Yohan Imboua (1,98 m, 22 ans), en provenance de Toulouse. Poste 5 athlétique et vertical, il apportera de l’énergie et de la protection de cercle. Le PSB 13 a aussi attiré l’Américain Sai Witt (2,03 m, 24 ans), issu de NCAA D1 (Austin Peay Governors), où il a compilé 13,4 points et 6 rebonds de moyenne en senior en 2024-2025.

La jeunesse en renfort

Sur les postes extérieurs, la principale attraction est l’ailier Marius Balanca (2,00 m, 20 ans), qui sort du centre de formation de la JDA Dijon et auteur de 17,6 points en Espoirs Betclic ÉLITE. À la mène, Camille Jean (1,88 m, 22 ans) arrive du Stade Toulousain Basket.

Un groupe complet et homogène

Autour du coach Sébastien Chérasse et des cadres de la montée de NM2, Alexandre Fanchini, Thomas Laurent, Cameron Valcy et Doudou Gueye, le PSB 13 dispose désormais d’un effectif équilibré, capable de rivaliser en NM1. Plusieurs jeunes seront intégrés en double-projet (Jean Para, Damien Laval, Ilan Germain, Louis Laroche), signe que le club reste attaché à la formation locale.

L’effectif 2025-2026 du Pays Salonais Basket 13 :

Poste 1 : Alexandre Fanchini – Camille Jean (+ Jean Para*)
Poste 1-2 : Damien Laval*
Poste 2/3 : Thomas Laurent
Poste 3/2 : Cameron Valcy
Poste 3 : Marius Balanca – Ilan Germain*
Poste 4 : Doudou Gueye – Guillaume Valayer – Louis Laroche*
Poste 4-5 : Yohan Imboua
Poste 5 : Sai Witt
Entraîneur : Sébastien Chérasse

*en double-projet

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
