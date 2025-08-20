Recherche
Pour leur première sortie avec La Rochelle, le duo Allard – Lemoine se montre déjà

Présaison - Avec 31 points combinés pour Yannis Allard et Maxence Lemoine, le nouveau duo du Stade Rochelais a bien performé pour la première sortie en préparation face à Challans (82-65).
00h00
Le duo Allard – Lemoine pourrait faire des étincelles en ELITE 2.

Crédit photo : FIBA

À l’aube de pleinement lancer leur carrière professionnelle, Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) et Yannis Allard (2,00 m, 18 ans) semblent avoir les dents longues. Le nouveau duo jeunesse du Stade Rochelais, respectivement prêté par Strasbourg et Nanterre au club relégué en ELITE 2, a montré une partie de son potentiel lors de la première sortie de La Rochelle en préparation.

Chez le promu, Challans, le Stade Rochelais a ainsi effectué un probant galop d’essai en l’emportant 65 à 82. Sans ses intérieurs Cherif Haidara (AfroBasket) et Babacar Mbye (blessé), l’équipe de Germain Castano a été portée par son duo de jeunes joueurs en sortie de banc. En à peine 17 minutes, Yannis Allard a inscrit 19 points à 5/7 aux tirs dont 3/5 à 3-points, tandis que Maxence Lemoine a été un peu plus maladroit avec 12 points à 3/10 aux tirs, avec 3 rebonds et 4 passes décisives pour 1 ballon perdu en 26 minutes de jeu. Enfin, le meneur américain Robert Ford III a également montré de belles promesses avec 22 points à 9/20 aux tirs dont 4/10 à 3-points.

Côté Challans, le cinq majeur était constitué de têtes connues, mise à part l’une des recrues Paul Billong, dont la prestation a été intéressante (7 points à 3/8 et 5 passes décisives). L’autre prise du mercato, Ante Brzovic, a marqué 8 points à 4/8 en 17 minutes de jeu.

Lilian Bordron
Lilian Bordron
Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Commentaires

lulutoutvert
j'espère qu'ils se feront les dents dans ce championnat et puissent prendre du volume (pas que physique, hein !!!)
