Robert Ford rejoint le Stade Rochelais qui enregistre aussi deux nouveaux coachs adjoints

Le Stade Rochelais Basket, après avoir annoncé la signature de Babacar Mbye, a officialisé la venue de Robert Ford (1,82 m, 25 ans). En plus du meneur américain, deux entraîneurs adjoints ont été nommés pour épauler Germain Castano dans le staff.

🔏 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗱 𝗜𝗜𝗜, nouveau poste 1 ! Natif des États-Unis, où il a été formé, le 𝗺𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁 arrive avec de l'ambition et beaucoup de qualités ! 😍 Hey @R_E_F_3 ☝️#WelcomeRobert | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) June 18, 2025

Robert Ford : une nouvelle tête à la mène

Lors de son cursus NCAA entre Idaho State et Montana State, Ford a démontré une polyvalence des deux côtés du terrain et des qualités de meneur explosif. MVP de la Big Sky Conference en 2023-2024, il a commencé sa carrière professionnelle dans la foulée et a déjà cumulé trois expériences différentes, à Wurzburg, chez les Rio Grande Valley Vipers (G-League) et le Rigas Zelli (Lettonie). Il aura beaucoup a prouver lors de sa première saison en Elite 2. Et surtout de la stabilité après n’avoir joué que deux matchs avec Riga et aucun avec Wurzburg, demi-finaliste des playoffs de BBL. Chez les Vipers, il affichait 2,1 points et 1,4 passe décisive dans un rôle mineur (7 minutes par match). Avec une vingtaine de matchs en professionnel dans les jambes, le natif de Portland (Oregon) représente une inconnue malgré un potentiel certain.

La réaction de Robert Ford sur sa signature au Stade rochelais : « J’ai décidé de rejoindre le Stade Rochelais Basket car ça représente pour moi une très belle opportunité. Rejoindre ce projet va me permettre de progresser, de grandir et d’apprendre, entouré d’un bon groupe et d’un bon staff. J’ai hâte de commencer et de travailler dur pour faire une belle saison.«

La réaction de Germain Castano, entraîneur du Stade Rochelais Basket, sur la signature de Robert Fort : « C’est une très bonne signature, on est très contents. C’est un petit coup de coeur, avec le staff on a bien aimé son coté très complet. C’est un joueur qui a une belle qualité de passe, une vraie force de frappe à trois points et en plus de ça, il défend fort. J’ai vu ses premiers matches en Lettonie, où il se comportait déjà comme un leader ! Il est encore jeune et a une belle marge de progression mais son état d’esprit et son leadership vont vraiment beaucoup nous aider.«

Deux nouveaux adjoints en ville

Si La Rochelle a changé de coach, ramenant Germain Castano en ville, le club a également renouvelé le staff en nommant deux coachs adjoints : Michael Bur et Lucas Foncel. Michael Bur était depuis 2022 l’entraîneur des Espoirs et à la tête du centre de formation. L’ancien formateur de Nanterre sera d’un grand soutien sur le banc pour Germain Castano.

Lucas Foncel, quand à lui, arrive d’Orléans à l’âge de… 22 ans. Passé par toutes les classes de l’OLB, le jeune adjoint est dans le monde du basket depuis 10 ans, en tant que joueur puis entraîneur. Il s’occupera de l’analyse des matches et du scouting des adversaires.deux nouveaux coachs adjoints