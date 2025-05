Vague de départs à La Rochelle : sept joueurs quittent le navire rochelais

Relégué en Pro B à l’issue de l’exercice 2024-2025, les contours de l’effectif du Stade Rochelais se dessine avant l’intersaison. Après avoir prolongé plusieurs joueurs, à savoir le trio lyonnais Gaëtan Clerc – Jérome Sanchez – Lucas Hergott, La Rochelle a acté les départs de plusieurs membres de cette première saison en Betclic ELITE.

Des acteurs de la montée et des recrues de cours de saison

Au total, le Stade Rochelais a acté la fin de sa collaboration avec sept joueurs. Il y a d’abord ceux arrivés en cours de saison, comme Tom Digbeu, Joshiko Saibou et Michael Caicedo. Le premier nommé avait ravivé les espoirs de maintien du club de Charente-Maritime, en même qu’il a redonné un coup de boost à sa carrière (14,5 points à 46% aux tirs en 11 matchs). Dans une volonté également de se relancer après de graves blessures, l’international allemand était arrivé à la mi-novembre à Gaston-Neveur, sans parvenir à transcender l’attaque rochelaise. Enfin, le jeune prospect espagnol est arrivé sur la toute fin de la saison pour remplacer Lucas Hergott, montrant des choses intéressantes (8,4 points et 8 rebonds en 7 matchs).

D’autre part, La Rochelle a acté les départs de deux acteurs de la montée en Betclic ELITE, Mathéo Leray (1,90 m, 22 ans) et Jubrile Belo (2,04 m, 26 ans). Le meneur français et l’intérieur britannique ont été les fers de lance de Julien Cortey. Pour sa première saison dans l’élite, l’ancien de Cholet a démontré qu’il avait toutes les qualités pour prospérer au plus haut niveau français (7,9 points à 36% aux tirs et 6,4 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne).

Enfin, les intérieurs Ryan Hawkins (2,01 m, 28 ans) et Clifton Moore (2,08 m, 25 ans) quittent également le club après leur première saison dans l’Hexagone.