Guerschon Yabusele sur sa signature à New York : « Ça cochait toutes les cases »

Guerschon Yabusele avait plutôt l’embarras du choix en cet été 2025 concernant sa future destination en NBA. Si l’offre de son ancienne équipe, les Philadelphie Sixers, était « vraiment faible » comme il confiait à Skweek, l’international français a vu de nombreuses équipes se bousculer à son portillon. C’est ce qu’il a expliqué dans un entretien à L’Équipe, dans lequel il est également revenu sur son choix de finalement s’engager avec les New York Knicks.

« Je voulais être dans une équipe avec de l’ambition, et qui a de l’histoire comme ça. » Guerschon Yabusele

Après avoir réussi son retour en NBA avec les Philadelphie Sixers, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) s’est en effet engagé pour les deux prochaines années avec New York (deux saisons et 12 millions de dollars, dont une en option joueur). Après une belle saison individuelle en Pennsylvanie (11 points, 5,6 rebonds et 2,1 passes décisives en 27 minutes de jeu), mais peu réjouissante sur le plan collectif (13e de la Conférence Est), le natif de Dreux voulait retrouver de la compétitivité.

« Je voulais être dans une équipe avec de l’ambition, et qui a de l’histoire comme ça », explique Guerschon Yabusele à propos des New York Knicks. « Quand tu joues contre eux, l’ambiance est incroyable au Madison Square Garden. C’est quelque chose d’irréel. »

Guerschon Yabusele a également ajouté que les New York Knicks lui ressemblait, dans ce que la franchise et ses joueurs actuels dégagent : « Ils me ressemblent, des bagarreurs, des gens qui donnent tout sur le terrain. Par rapport à mon rôle, ça cochait toutes les cases pour aller là où je veux aller. »

Les Spurs, Denver et Houston sur les rangs du Dancing Bear

Guerschon Yabusele a eu l’honneur d’avoir le choix de pouvoir décider de sa future destination. S’il a finalement décidé de rejoindre les Knicks, l’ailier-fort aurait pu garnir les rangs d’autres franchises compétitives, comme celle d’un autre Français. les Spurs de Victor Wembanyama.

« Quand tu as de bonnes équipes qui te veulent, c’est flatteur. Il y avait Houston, les Spurs, et là j’ai directement pensé à Victor (Wembanyama) en me disant que ça pouvait être cool. Il y avait aussi Denver, je me disais que ça pouvait être pas mal non plus de jouer avec Nikola Jokic. »