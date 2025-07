Agent libre convoité, Guerschon Yabusele signe un contrat avec les New York Knicks !

Après une belle saison 2024-2025 pour son retour en NBA avec les Sixers de Philadelphie, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) signe un nouveau contrat dans la Grande Ligue, chez les New York Knicks ! L’ailier-fort français a signé un contrat de deux ans, dont une en player option, pour 12 millions de dollars, a annoncé le journaliste d’ESPN Shams Charania.

Free agent center Guerschon Yabusele has agreed to a two-year, $12 million contract with the New York Knicks, plus a player option, sources tell ESPN. The Knicks negotiated the new deal with agents Olivier Mazet and Richie Felder for the big man on Tuesday. pic.twitter.com/gmYODgPkau

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025