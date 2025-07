Marcus Hammond signe officiellement à Poitiers pour la saison 2025-2026

Marcus Hammond (1,90 m, 25 ans), auteur d’une belle saison 2024-2025 sous les couleurs de Rouen en Pro B, s’est engagé avec le Poitiers Basket 86. Le club a officialisé sa signature ce lundi 30 juin, confirmant l’annonce de la veille.

Un profil offensif polyvalent pour le PB 86

Arrivé en France en 2024 après une solide carrière NCAA (notamment à Niagara et Notre Dame), Marcus Hammond a rapidement trouvé ses marques en Pro B. Sous les couleurs du Rouen Métropole Basket, il a compilé 12,8 points à 45,4 % de réussite à 3-points et 3,4 passes décisives en seulement 22 minutes par match. Un impact notable pour une première saison professionnelle, notamment grâce à sa capacité à créer des décalages et sanctionner derrière l’arc.

Passé par les universités de Niagara puis Notre Dame, Marcus Hammond a dépassé les 1 000 points en NCAA et s’est forgé une réputation de joueur fiable et intelligent, récompensé à plusieurs reprises dans la conférence MAAC.

✍️ 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐇𝐚𝐦𝐦𝐨𝐧𝐝, rejoint le 𝗣𝗕𝟴𝟲 pour la saison 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸 🙌 Le PB86 est heureux de vous annoncer l’arrivée de notre nouvel 𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲-𝗺𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘀 𝗛𝗮𝗺𝗺𝗼𝗻𝗱, pour la saison 𝟮𝟱/𝟮𝟲 en provenance de @RouenMBasket. #GoPB 👊 pic.twitter.com/K7Wrc3i0W2 — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) June 30, 2025

Un renfort de choix pour Andy Thornton-Jones

Poitiers mise donc sur un profil offensif capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, et d’un très bon joueur autour des pick-and-roll. « Marcus sort d’une première saison en France pleine de promesses. C’est un joueur capable de créer, notamment autour du pick-and-roll. C’est également un joueur qui peut shooter à 3-points, avec un haut volume et un haut pourcentage », a expliqué l’entraîneur du PB 86 Andy Thornton-Jones dans le communiqué officiel du club.

Déjà aperçu à la salle Saint-Éloi la saison passée avec Rouen, Marcus Hammond s’apprête cette fois à y évoluer sous les couleurs poitevines. Un pari à la fois mesuré et ambitieux pour un club qui vise une place de choix en ELITE 2.