Gary Trent Jr. prolonge pour deux saisons aux Milwaukee Bucks

Gary Trent Jr. va poursuivre son aventure avec les Milwaukee Bucks. L’arrière de 26 ans a paraphé un nouveau contrat de deux saisons pour 7,5 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième année. L’information a été révélée par l’insider Shams Charania d’ESPN, qui précise que les Bucks ont déployé de « gros efforts » pour conserver leur shooteur.

Free agent sharpshooter Gary Trent Jr. has agreed to a two-year, $7.5 million deal to return to the Milwaukee Bucks, plus a player option, sources tell ESPN. Bucks made strong efforts to retain Trent and negotiated deal with Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton. pic.twitter.com/SqIfamxfpW

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025