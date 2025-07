Les Lakers dévoilent leur nouveau maillot avec LeBron James

Les Los Angeles Lakers ont choisi le moment parfait pour dévoiler leur nouveau design de maillot pour la saison NBA 2025-2026. La franchise a partagé sa nouvelle création Statement Edition, qui arbore une couleur violette avec des lettres blanches et des accents dorés.

Bold, traditional, and forever iconic — the Statement Edition jersey.@bibigoUSA | 💜 pic.twitter.com/6xUU9CsGgS — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2025

Un retour aux sources avec des innovations modernes

Cette nouvelle tenue marque un retour à l’emblématique look violet de la saison 2022-2023, mais avec des différences significatives par rapport à l’uniforme précédent qui utilisait également une base violette. Contrairement à la version antérieure qui utilisait une police dorée pour le nom de l’équipe et une couleur sombre pour les numéros, les polices pour les numéros et « Lakers » sont désormais d’un blanc éclatant, complétées par une bordure dorée.

L’un des ajouts les plus significatifs à l’uniforme concerne les panneaux latéraux qui ont abandonné les accents noirs précédents. Ils sont remplacés par un panneau latéral violet, doré et blanc avec « Los Angeles Lakers » gravé dans une radiance brillante. Le col présente également une bordure avec des rayures violettes et blanches.

Des détails qui honorent l’héritage des Lakers

« Leave a Legacy » est imprimé au-dessus de l’étiquette de l’uniforme avec le numéro 17 à l’arrière du col pour honorer les 17 titres NBA de la franchise. Pour la première fois sur un uniforme principal, les Lakers incluront le logo emblématique « LA » de l’équipe des deux côtés du short pour ajouter une « touche finale équilibrante ».

Selon le communiqué de presse de Los Angeles, le maillot Statement Edition sera complété par une gamme de maillots qui comprend son Icon Edition en doré, les maillots Association Edition blancs et son uniforme City Edition annuel. Le fait que le maillot numéro 23 de LeBron James ait été placé au centre de la présentation n’est probablement pas une coïncidence, soulignant l’importance continue de la superstar dans les projets de la franchise californienne.