Duncan Robinson rejoint Detroit dans un sign-and-trade à 48 millions

Les Detroit Pistons continuent de renforcer leur effectif après leur retour en playoffs avec 44 victoires la saison passée, leur meilleur bilan depuis 2015-2016. La franchise du Michigan vient d’officialiser l’arrivée de Duncan Robinson en provenance du Miami Heat, dans le cadre d’un sign-and-trade.

Free agent shooter Duncan Robinson has agreed to a three-year, $48 million deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Agent Jason Glushon navigated multiple options in the market, which included potential return to Miami or move elsewhere. Now Robinson lands in Detroit. pic.twitter.com/0Ysbd58744 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Un tireur d’élite pour remplacer Malik Beasley

L’ailier de 31 ans s’engage pour trois saisons avec les Pistons contre 48 millions de dollars, avec une deuxième année partiellement garantie et une troisième année non garantie. Pour finaliser cette opération, Detroit a envoyé Simone Fontecchio à Miami, permettant au Heat de réduire ses obligations financières tout en récupérant un contrat d’une saison à 8,3 millions de dollars.

Cette signature répond à un besoin urgent des Pistons sur les postes extérieurs. Malik Beasley, élément clé du beau parcours de Detroit la saison passée, fait l’objet d’une enquête du FBI concernant des paris illégaux sur des matchs NBA, mettant fin aux négociations de prolongation entre les deux parties.

Robinson apporte exactement ce que recherchaient les Pistons : de l’expérience et une adresse redoutable à 3-points. Le natif du New Hampshire affiche 39,7% de réussite derrière l’arc en carrière et sort d’une saison solide à Miami avec 2,6 paniers à 3-points par match à 39,3% de réussite. Il a démarré 37 rencontres l’an passé pour des moyennes de 11 points, 2,4 passes et 2,3 rebonds.

Après sept saisons avec le Heat, deux finales NBA et plus de 1 200 paniers à 3-points, Duncan Robinson découvrira un nouvel environnement tout en restant dans la Conférence Est. Son retour dans le Michigan, où il a étudié à l’université, représente un choix symbolique pour ce joueur non drafté qui s’est imposé comme l’un des meilleurs tireurs de la ligue.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie offensive des Pistons autour de Cade Cunningham et confirme les ambitions de la franchise pour prolonger sa présence en play-offs la saison prochaine.