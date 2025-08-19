Un choc France – Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U16 féminin !

Large vainqueure de la Belgique dimanche (84-50) pour son dernier match de poule, l’équipe de France U16 féminine a posé un score similaire face à la Croatie mardi 19 août en huitième de finale, validant son ticket pour le quart de finale de l’EuroBasket sans trembler.

Après une entame équilibrée (17-13, 10’), les joueuses de Julien Egloff ont pris leur envol avant la pause en resserrant leurs rangs en défense pour obtenir des panier en transition. Sous l’impulsion d’une Camille Sevaux de nouveau dominante à l’intérieur (15 points et 13 rebonds en 16 minutes), les Françaises ont posé un 25-9 dans le deuxième quart-temps, laissant les Croates impuissantes.

La suite n’était plus qu’une formalité, mais les tricolores n’ont pas relâché leur étreinte défensive. Elles ont fait de nouveau le plein de confiance avant de retrouver un adversaire coriace en quart de finale : l’Espagne, qui a facilement disposé de la République Tchèque en huitième après avoir impressionné en poule.

La Roja avait enregistré trois victoires en autant de matchs, avec un écart moyen de 37 points. Le défi s’annonce ardu pour les Françaises, qui s’avancent en quart dès ce mercredi à midi.