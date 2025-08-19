Recherche
Équipe de France

Un choc France – Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U16 féminin !

EQUIPE DE FRANCE - Davantage rodée dans le jeu, l’équipe de France féminine U16 a disposé de la Croatie (86-50) pour se qualifier en quart de finale de l’EuroBasket, où les joueuses de Julien Egloff affronteront l’Espagne, qui déroule sur le début de compétition.
00h00
Résumé
Un choc France – Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U16 féminin !

Camille Sevaux (70) et les Bleuettes se sont qualifiées pour les quarts de finale de l’Euro U16, où elles affronteront l’ogre espagnol.

Crédit photo : FIBA

Large vainqueure de la Belgique dimanche (84-50) pour son dernier match de poule, l’équipe de France U16 féminine a posé un score similaire face à la Croatie mardi 19 août en huitième de finale, validant son ticket pour le quart de finale de l’EuroBasket sans trembler.

– 1/8 Finales

Après une entame équilibrée (17-13, 10’), les joueuses de Julien Egloff ont pris leur envol avant la pause en resserrant leurs rangs en défense pour obtenir des panier en transition. Sous l’impulsion d’une Camille Sevaux de nouveau dominante à l’intérieur (15 points et 13 rebonds en 16 minutes), les Françaises ont posé un 25-9 dans le deuxième quart-temps, laissant les Croates impuissantes.

Camille SEVAUX
Camille SEVAUX
15
PTS
13
REB
1
PDE
Logo EuroBasket U16 Féminin
FRA
86 50
CRO

La suite n’était plus qu’une formalité, mais les tricolores n’ont pas relâché leur étreinte défensive. Elles ont fait de nouveau le plein de confiance avant de retrouver un adversaire coriace en quart de finale : l’Espagne, qui a facilement disposé de la République Tchèque en huitième après avoir impressionné en poule.

La Roja avait enregistré trois victoires en autant de matchs, avec un écart moyen de 37 points. Le défi s’annonce ardu pour les Françaises, qui s’avancent en quart dès ce mercredi à midi.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
djigga
Voilà, tu perds un match en poule et encore une fois, tu vas jouer l'Espagne en quart. Et malheureusement, cette équipe de France ne fait pas le poids contre l'Esuipe espagnole de cette année. l'Espagne est plus mature dans son jeu, plus grand, plus physique, plus athlétique avec des individualités supérieures dans son ensemble, à l'équipe de France. Il faudra un miracle pour gagner, une énorme équipe de France et une Espagne qui passe à côté de son match pour une défaite de moins de 10 pts J'espère vraiment me tromper mais ça sent fort le +20-30 pour l'Espagne, voir même pire...
Répondre
(1) J'aime
chriher
Pas vu les espagnoles, dans le pire cas il faut faire top5 pour qualifier. Et en cas d'exploit ne pas se faire virer bêtement après comme l'année dernière.
Répondre
(0) J'aime
chriher
À part le début j'ai bien aimé certains points : Beaucoup de joueuses apportent. Une joueuse dominante tout de même. Une défense recentrée sur le 1/2 terrain. Une circulation de balle pas si vilaine sur zone. Un staff qui communique et recadre. Moins aimé : Le match de Yongbo que j'aime bien pourtant. Le manque de réussite sur les bonnes positions. Le jeu de de Bissa. L'année dernière en joker energizer elle était pas mal mais je trouve qu'elle coûte cher. Thiermoz me semble plus juste. Enfin une question pour ceux qui suivent les jeunes de près. Il n'y a pas plus fort que Kindoki? Je la trouve limite.
Répondre
(0) J'aime
