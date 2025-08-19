Recherche
Liga Endesa

Youssoupha Fall retourne officiellement à Barcelone !

LIGA ENDESA - Annoncé en partance du club catalan six semaines plus tôt, l’ancien intérieur de l’ASVEL Youssoupha Fall a officiellement trouvé un accord pour un nouveau contrat au FC Barcelone.
|
00h00
Résumé
Youssoupha Fall retourne officiellement à Barcelone !

Alors que son départ avait été officilalisé le 30 juin, Youssoupha Fall a signé un nouveau contrat au FC Barcelone.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le changement de situation pour Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans) s’est bien concrétisé ! Alors que l’intérieur sénégalais et le FC Barcelone avaient communiqué sur la fin de leur collaboration fin juin, le club blaugrana a finalement annoncé la signature de Fall pour la saison prochaine, après des premières rumeurs en début de mois d’août.

Arrivé en Catalogne à l’été 2024 en provenance de l’ASVEL, l’intérieur a déjà joué 63 matchs chez les Barcelonais, dont 29 matchs d’EuroLeague où il valait 4,4 points à 70% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds en une dizaine de minutes de moyenne. Comme pour Fall à titre individuel, la saison collective du Barça a été difficile, quart de finaliste malheureux d’Euroleague face à Monaco, mais aussi de Liga, loin des ambitions du club de tutoyer les sommets.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Youssoupha Fall.jpg
Youssoupha FALL
Poste(s): Pivot
Taille: 221 cm
Âge: 30 ans (12/01/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
5,6
#177
REB
4,2
#41
PD
0,2
#263
Rédaction

Alors que la porte de sortie lui avait été indiquée cet été, Fall retrouve finalement bien Barcelone, où le directeur général Juan Carlos Navarro souligne que Fall “a montré dès le premier jour qu’il voulait être un joueur du Barça. Nous avons toujours apprécié sa continuité, car il est très apprécié de ses coéquipiers et du club. Pour nous, il est essentiel d’avoir des joueurs qui ont vraiment envie d’être ici et qui s’efforcent de le démontrer”.

Rédaction

Perçu comme un parfait complément de Jan Vesely et Willy Hernangomez, Youssoupha Fall s’est dit “très heureux de continuer au Barça la saison prochaine. Je donnerai le meilleur de moi-même pour vous et pour l’équipe”. Son retour est notamment conditionné au départ inattendu de Jabari Parker, qui a poussé le club culer à reconsidérer son secteur intérieur. “Le recrutement de l’équipe avec Jabari Parker et d’autres mouvements potentiels a conditionné l’équipe et, en particulier, le jeu intérieur. Au fil des semaines, nous avons pu ajouter Fall. Et nous en sommes très heureux”, a assuré Juan Carlos Navarro.

Youssoupha Fall devrait de nouveau épouser un rôle en sortie de banc, derrière Vesely et Hernangomez, mais aussi de Tornike Shengelia, arrivé en provenance de Bologne cet été. Fall s’installe de nouveau dans un club sur la durée après ses trois saisons à l’ASVEL et ses deux ans à Baskonia, lui qui a aussi joué auparavant à Poitiers, Le Mans et Strasbourg

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
v92000
La saison de Fall n'etait pas une déception. Il a fait son taff dans son rôle de 3eme pivot. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse du 10-10
derniermot
L'amour du parquet
