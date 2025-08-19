Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Entraîneur mythique de Vichy et Antibes, pionnier de la zone-press, Djordje Andrijasevic s’est éteint

Finaliste de la Coupe des Coupes en 1970 avec la JA Vichy puis double demi-finaliste de la Coupe Korac avec l'Olympique d'Antibes, l'ex-entraîneur Djordje Andrijasevic est décédé à l'âge de 94 ans.
|
00h00
Résumé
Entraîneur mythique de Vichy et Antibes, pionnier de la zone-press, Djordje Andrijasevic s’est éteint

Djordje Andrijasevic, ici accroupi en bas à gauche, a entraîné Antibes entre 1977 et 1986

Crédit photo : Antibes Sharks

C’est une petite part du basket français qui s’en est allé le 7 août dernier à Belgrade. Entraîneur de la première équipe française finaliste d’une Coupe d’Europe, la JA Vichy, Djordje Andrijasevic est décédé à l’âge de 94 ans.

Cinquième capitaine de l’histoire de l’Étoile Rouge de Belgrade, sextuple champion de Yougoslavie entre 1950 et 1955, il est arrivé à Vichy en tant qu’entraîneur-joueur en 1962. Le début de la grande époque de la JAV. « C’est lui qui a fait que la JAV aille aussi haut et soit reconnue en Europe », témoigne son ex-meneur André Jacquemot au micro de La Montagne. « J’en garde des souvenirs immenses. Il était rigide, organisé et surtout, très compétent. Il nous a appris le professionnalisme. »

Entraîneur de la première équipe française
finaliste d’une Coupe d’Europe

Sous son égide, le club auvergnat a remporté deux Coupe de France (1969 et 1970) et s’est hissée jusqu’en finale de la Coupe des Coupes en 1970, finalement perdue face à Naples, au prix notamment d’une demi-finale légendaire contre l’AEK Athènes devant les 80 000 supporters du Stade Panathénaïque. « Andrijasevic nous avait demandé une première fois, puis une deuxième fois d’aller saluer le public sur la ligne des lancers francs », expliquait Jacquemot pour Basket Rétro. « On s’est tous dit : « il est tombé sur la tête ». La troisième fois, il s’est mis en colère. Alors on a obéi. On s’est avancé et, là, le stade s’est tu. On a salué et le public s’est mis à nous applaudir. C’était un moment d’une force incroyable ! »

À Vichy, l’ex-international yougoslave (47 sélections) a également lancé une technique inédite à l’époque : la défense zone-press, utilisée pour la première fois en 1965.

« Perfectionniste à l’extrême »

Reparti brièvement à l’Étoile Rouge, passé à deux reprises sur le banc de Caen, Djordje Andrijasevic a également fait les beaux jours de l’Olympique d’Antibes, à la tête du club azuréen entre 1977 et 1986. À son actif, deux nouveaux beaux parcours européens (demi-finaliste de la Coupe Korac en 1984 et 1986) et plusieurs crève-cœurs en Pro A, dont un titre de vice-champion de France en 1984.

« Georges m’a beaucoup marqué, il m’a façonné », indique l’ancien meneur antibois Serge Provillard dans Nice Matin. « C’était un coach de l’école yougoslave, perfectionniste à l’extrême. Avec lui, il valait mieux aller au bout des systèmes et avoir les bras bien tendus sur les passes ! »

Djordje Andrijasevic, pionnier de l’Étoile Rouge

Parti à 94 ans, Andrijasevic laisse derrière lui son épouse, trois enfants, six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Antibes
Antibes
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM2
00h00Arthur Rozenfeld de retour en France, en Nationale 2
À l’étranger
00h00Entraîneur mythique de Vichy et Antibes, pionnier de la zone-press, Djordje Andrijasevic s’est éteint
NM1
00h00Lassé par « ce milieu », Pape Beye dit stop
NM3
00h00Joueur de NM3 et étudiant-ostéopathe, la nouvelle vie de Benoit Gillet
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
EuroBasket
00h00Mamadou Guissé nouvelle victime de l’avalanche de blessures qui s’abat sur la Belgique
NM1
00h00Matéo Bordes se dirige vers Berck
EuroBasket
00h00Feu vert pour Giannis Antetokounmpo avec la Grèce !
EuroBasket
00h00ITW Sylvain Francisco : « J’ai montré que je peux apporter énormément de choses à l’équipe de France »
AfroBasket
00h00Alpha Diallo bat son record en carrière mais se fait voler la vedette par un joueur d’ÉLITE 2
1 / 0
Livenews NBA
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
1 / 0