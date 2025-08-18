Recherche
NBA

Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé

Kyrie Irving revient sur sa demande d'échange des Cavaliers en 2017. Le meneur des Mavericks explique pourquoi il a voulu quitter LeBron James et Cleveland, assumant ses erreurs de jeunesse tout en ne regrettant pas sa décision.
00h00
Résumé
Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé

Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors

Crédit photo : © Kyle Terada-Imagn Images

Kyrie Irving revient sur sa demande d’échange des Cavaliers en 2017. Le meneur des Mavericks explique pourquoi il a voulu quitter LeBron James et Cleveland, assumant ses erreurs de jeunesse tout en ne regrettant pas sa décision.

Huit ans après avoir quitté Cleveland et LeBron James, Kyrie Irving n’a aucun regret concernant sa décision. Le meneur des Dallas Mavericks s’est confié récemment sur Twitch, expliquant les raisons profondes de sa demande d’échange en 2017, survenue seulement un an après le titre historique des Cavaliers.

 

La pression médiatique, un fardeau trop lourd pour le jeune Irving

« Quand tu joues avec quelqu’un comme LeBron, ou quelqu’un avec qui on aime le comparer… C’est un tout autre contexte : on s’attend directement à ce que tu sois au sommet de la ligue », a expliqué Irving. « Dès que tu joues avec lui, il y a énormément d’attention médiatique, d’histoires, de déformations, de politique, de conneries que les gens ne voient pas devant les caméras… Moi, j’étais juste un jeune joueur qui essayait de comprendre tout ça. »

Le natif d’Australie, alors âgé de 25 ans, reconnaît que ce n’était pas une question de mésentente avec le « King » : « Ce n’est pas que je n’aimais pas jouer avec lui à un moment donné, mais c’était juste le moment pour moi de passer à autre chose. »

Des mauvaises habitudes assumées avant l’arrivée de LeBron

Irving fait également son mea culpa concernant ses premières années à Cleveland, avant le retour de LeBron en 2014. « En tant que jeune, quand tu es dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs, tu développes beaucoup de mauvaises habitudes et c’est exactement ce qui m’est arrivé quand j’étais très jeune », a-t-il admis.

« J’avais beaucoup de mauvaises habitudes, je n’étais pas un gagnant ni un bon perdant et je l’assume : j’avais beaucoup de mauvaises habitudes. Elles venaient du fait de perdre des matchs et de chercher à scorer en permanence. Je sais que ça pouvait sembler beau à regarder pour tout le monde, avec tous mes highlights et mes distinctions, mais tout ce que je voulais vraiment, c’était gagner. »

Depuis son départ de Cleveland, Irving a connu des fortunes diverses à Boston puis Brooklyn, avant de retrouver les Finals NBA en 2024 avec Dallas, s’inclinant face aux Celtics. Une trajectoire qui valide, selon lui, sa décision de quitter l’ombre protectrice mais pesante de LeBron James.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
