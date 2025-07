« Je suis Tyson Ward et je serai votre nouveau lapin Duracell » : l’Olympiakos annonce l’arrivée de l’ancien parisien

Sacré champion de France mardi dernier avec le Paris Basketball, Tyson Ward (1,98 m, 27 ans) a débarqué vendredi à Athènes, aperçu au Stade de la Paix et de l’Amitié en marge des demi-finales de l’EuroBasket féminin.

D’accord avec l’Olympiakos de longue date, l’ailier All-Star état venu finaliser sa signature avec le club du Pirée, qui a officialisé son arrivée ce mercredi pour deux saisons.

Une perte considérable pour le Paris Basketball qui laisse filer l’un de ses leaders, défenseur exceptionnel (« le meilleur en Europe » selon Tiago Splitter) et gros shooteur à 3-points. Les derbys athéniens auront d’ailleurs une consonance savoureuse la saison prochaine avec T.J. Shorts d’un côté, Tyson Ward de l’autre.

« Je pense que rejoindre l’Olympiakos est la bonne décision pour moi », confie celui qui avait découvert le basket européen à Würzbourg en 2020. « J’arrive dans un club avec une grande histoire et je voulais franchir une nouvelle étape en EuroLeague. C’est un grand défi et je crois être prêt à le relever. L’objectif est clair : c’est de gagner. C’est toujours le but. Sur le plan personnel, je veux apporter de la joie à l’équipe, donner de l’énergie aux supporters et les enthousiasmer. Qu’ils s’attendent à beaucoup de passion, d’amour et d’énergie de part. Je suis Tyson Ward et je serai le nouveau lapin Duracell de l’Olympiakos. »

En seulement deux années à Paris, Tyson Ward aura écrit l’histoire du basket français. Lieutenant parfait de T.J. Shorts, il a remporté successivement la Leaders Cup 2024, l’EuroCup 2024, la Coupe de France 2025 et le championnat de France 2025, tout en atteignant les playoffs de l’EuroLeague pour la première saison parisienne à ce niveau-là.