Les clubs athéniens pourraient piller le Paris Basketball : T.J. Shorts vers le Panathinaïkos, Tyson Ward à l’Olympiakos ?

Au sortir du Final Four de l’EuroLeague, les rumeurs de transferts vont bon train, surtout chez les équipes perdantes, afin de revenir dans le dernier carré européen pour cette fois y triompher. Ainsi, l’Olympiakos et le Panathinaïkos, qui se sont affrontés pour la 3e place dimanche 25 mai (victoire du club du Pirée 97 à 93), auraient déjà mis la main sur deux joueurs… du Paris Basketball : T.J. Shorts et Tyson Ward.

Le Panathinaïkos plutôt que la NBA pour Shorts ?

Alors que son nom rime beaucoup avec la NBA et notamment du côté des Memphis Grizzlies de Tuomas Iisalo, son ancien coach, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) pourrait s’engager avec le Panathinaïkos. D’après le média grec Scorakias, le meneur parisien pourrait s’engager avec le vainqueur de l’EuroLeague 2024, où l’on parlerait d’un contrat mirobolant de 5 millions d’euros sur deux saisons.

Troisième au vote du MVP de l’EuroLeague, l’Américain au passeport nord-macédonien est l’un des joueurs les plus convoités du Vieux Continent. Il va vivre ses derniers moments avec le Paris Basketball à l’occasion des playoffs 2025 de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16,9 #3 REB 2 #155 PD 7,9 #1

Tyson Ward (1,98 m, 27 ans) devrait lui aussi disputer ses dernières joutes avec Paris. En fin de contrat à l’issue de la saison 2024-2025, le longiligne ailier attire lui aussi les convoitises des grosses écuries européennes… et il pourrait retrouver son collègue Shorts au travers des derbys athéniens. D’après Eurohoops, le natif de Floride devrait s’engager avec l’Olympiakos, également pour un contrat de deux saisons. Pour sa première saison en EuroLeague, Tyson Ward a compilé en moyenne 11 points à 44% aux tirs, 4,9 rebonds et 1,3 passe décisive en 38 matchs, en prenant toujours en chasse le meilleur joueur extérieur adverse.